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酒店濫收度假費 拜登籲通過預防法案

編譯陳盈霖／綜合報導
總統拜登呼籲國會通過附加費預防法。（美聯社)
總統拜登呼籲國會通過附加費預防法。（美聯社)

KULR 8電視台報導，為打擊許多人投訴包括酒店度假費（resort fee）在內「垃圾費」（Junk Fee）指控，總統拜登（Joe Biden）呼籲國會通過附加費預防法案（Junk Fee Prevention Act）。儘管國會目前尚無聯邦法規禁止此類費用，但加州附加費禁令法案則將於今年7月夏天生效。

度假費平均每晚38.82元

儘管美國飯店及住宿協會（American Hotel & Lodging Association）表示，美國只有6%的飯店收取「度假費」（resort fees），但根據FTC數據，旅客每年支付的度假費高達29.3億元。NerdWallet以入住日期為2023年12月，分析100多家美國飯店，發現這些酒店平均每晚收取38.82元度假費。

加州即將生效的附加費禁令法案分別為SB 478法案，確保無論什麼行業，需預先於廣告上披露價格。另外是AB 537法案，針對加州住宿費透明度。

加州附加費法案，適用對象包括旅館業。（Gabriel Aleni/Unsplas...
加州附加費法案，適用對象包括旅館業。（Gabriel Aleni/Unsplash)

加州酒店及住宿協會（CHLA）發言人希蘭（Pete Hillan）表示，任何強制性費用都需在預定酒店時顯示，消費者可完全了解。換句話說，酒店仍可收取費用，如寵物費、停車費、度假費等，「只要是透明公開。」

儘管SB 478和AB 537法案適用於加州，但許多連鎖店已有所調整。凱悅酒店（Hyatt）在2023年7月在預定管道上打出「全額」費用。Expedia集團早在2020年便在搜尋頁面上顯示酒店徵收的費用和稅費。

度假出租屋清潔費須標示

在度假出租平台上，清潔費（cleaning fee）是另一種不會預先顯示的費用。一些房東稱，他們會將基本租金壓低，用清潔費彌補差額。

Airbnb於2022年12月推出「總價顯示」切換功能解決此問題。目前該切換是選擇性的，但此情況將在7月後，至少會在加州產生變化。

附加費禁令是好是壞？

附加費因「強制性」飽受批評，因為即使消費者並未使用其所涵蓋的服務，但仍須繳納。但一些分析師認為，正式立法並不必要，因消費者不會把錢交給會隱藏費用的公司。卡托研究所（Cato Institute）於2023年5月報告指出，有鑒於市場和中介機構已有強烈動機來加強定價透明度，「附加費竟成為一個政治問題，這很奇怪」。

僅提前披露 住宿費難便宜

別指望附加費禁令會降低住宿成本，首先，加州的法案不是取消度假費或清潔費，而是要求提前披露。希蘭也預計這些便利設施不會消失，「飯店將繼續滿足這些需求，且根據市場改變設施。」

加州 拜登 租金

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