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美中直航再增班 美意願不大?

記者張宏/洛杉磯報導
美國交通運輸部26日宣布從3月31日起，中方航司每周最多可執行航班從現在的35班增至50個直航航班。但目前還未確定美國的航空公司是否對等增班。（記者張宏／攝影）
美國交通運輸部26日宣布從3月31日起，中方航司每周最多可執行航班從現在的35班增至50個直航航班。但目前還未確定美國的航空公司是否對等增班。（記者張宏／攝影）

靴子落地？傳聞已久的3月增班如今終於有動靜，美國交通運輸部（Department of Transportation）26日宣布從3月31日起，中方航司每周最多可執行航班從現在的35班增至50個直航航班。但目前還未確定美國的航空公司是否對等增班，機票業者表示，總體方向向好。但網友表示，增班像是狼來了的故事，中方增加15個航班緩解程度有限。

交通運輸部26日宣布的增班消息，目前還不確定中國各家航空公司的增班情況。專門研究中美機票市場的「北美票帝」表示，中美直航實際每周運行66個航班，美方31個，中方35個。增班後中方增加到50個，如果美國對應增加，總數會到100個。但是美方目前看來增班意願不強，主要原因是中美航線掙錢空間不大，因此或維持31個，或相應增加一些，但中美航班總數依然不到疫情前的25%。

至於增班重點城市，「北美票帝」預測，考量不飛越俄羅斯領空的要求及航司收益，美國西岸將是增班重點，洛杉磯舊金山都是航班增加的重點城市。其中洛杉磯航班相對雖然滿，但依然會增加。希望大家平常心，中美航班恢復速度不會很快，中美機票票價短期也不一定會有明顯下降，但方向是積極向好。

文景假期機票業者Tiffany表示，增班消息出來前，市場現狀反應的是機票價格毫無規律，且最近中美機票票價從1月又上漲了。原因是大家等不到本來說好的增班，航空公司就開始漲價。現在票價和去年差不多，基本都在1300元以上，少有1000元以下的票價。有客人原定買6月回中國的機票，但因為覺得貴，就觀望了幾天，結果現在又貴200元到300元。

對於增班消息民眾顯然也不太為所動。華人Judy林表示，航班一天一個消息，但機票價錢就是降不下來。 她現在已經不奢望價格便宜，只是希望能有直飛航班就滿足了。尤其是現在航班只是之前的四分之一，緩解程度一般，一周增加15班，再分舊金山、洛杉磯和紐約等地機場，也沒什麼實質的變化。希望暑假旺季前增加航班到疫情前的數量，這才是最實際的。不然就像狼來了的故事，每次都意興闌珊。

華人李小姐計劃4月回中國，她說，增加航班聊勝於無，之前看機票有970元的往返機票，如果3月底增班，沒準800多元就能拿下，這已是很不錯的選擇了，畢竟十年多沒回家，今年一定要成行。

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