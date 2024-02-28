洛城新語／華人正展現投票覺醒的力量

3月5日的初選即將到來。今年在華裔 社區中，民眾對投票 的關注度勝過以往，華人 對部分民選職位尤其重視。在過去幾年，新冠疫情引發的仇亞風氣、日趨惡化的公共治安環境等，讓華人深受其害。這樣的總體環境也在此時激起了華人社區對投票的熱情，今年的選舉華人選民反應異常熱烈。

在初選到來之際，南加州華人選民最關注的莫過於洛杉磯縣檢察長一職。現任檢察長賈斯康2020年上任至今，洛杉磯縣的治安以肉眼可見的程度變差，不少華人更是親身經歷了被盜、被搶的犯罪行為，深深感受到了更換洛縣檢察長的迫切必要性。此前在兩次罷免賈斯康的蒐集簽名過程中，華人團體也做出了很大貢獻，雖然最後功敗垂成，但「罷免賈斯康」已深植於華人民眾心中。

近日，更有不少華人團體自發組織，邀請專家講解今年的洛縣檢察長之戰，以及華人應該為哪位候選人投票，例如社區治安人人有責基金會舉辦的洛縣檢察長選舉討論會。還有候選人深知華人深受打砸搶之害，特別到聖谷拜票，例如候選人之一的哈塔米（Jonathan Hatami）到聖蓋博市拉票，大力抨擊賈斯康的不作為，獲得不少華人業者、民選官員的支持。

除了社會治安問題，這幾年的遊民、種族仇恨問題及其引發的社會亂象也讓華人感同深受，喚起他們對政治的關心，並積極投票。誰能緩和遊民問題、誰能重視仇亞行為，誰就能贏得華人的選票。近幾年的選舉中，民選官員在華裔選民中拉票時，也會特別提起這兩大議題，以贏得華人的支持。例如之前在洛杉磯市市長的競選中，貝斯的對手卡魯索大打社會安全、反仇亞的主題，贏得不少亞裔群體的認同，儘管最終不敵貝斯而落選。

在團結族裔力量、組織選民投票等方面，華裔的能量仍不如非裔、西裔社區，但華裔選民的投票覺醒無疑已在一點一點地累積壯大之中，這是可喜的現象。當華人切身感到利益遭受損害、社會大環境矛盾突出時，華人選民必須站出來投票，用選票的力量表達立場，進而能改善自身處境。投票素質的提升不是朝夕可至，特別是來美的第一代移民，很多人沒有接受過民主投票的教育和經歷，投票覺醒需要時間的積累。在美國，華裔選民是增長最快的族裔之一，他們的選票也愈來愈受到重視。相信不久的將來，華人可以團結起來，成為美國各項選舉中不可忽視的力量。