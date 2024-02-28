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南加政大校友會新春聯歡、慶祝元宵節

記者張庭瑜／洛杉磯報導
會長張芊郁表示，每一位校友的參與都為此次聚會增添了溫馨與喜悅，共同營造慶祝新年和元宵佳節的熱鬧氛圍。（記者張庭瑜／攝影）
會長張芊郁表示，每一位校友的參與都為此次聚會增添了溫馨與喜悅，共同營造慶祝新年和元宵佳節的熱鬧氛圍。（記者張庭瑜／攝影）

國立政治大學南加州校友會2月24日（周六）在蒙羅維亞市（Monrovia）總鋪師餐廳舉行2024新春聯歡會，邀請旅居大洛杉磯地區政大校友及其眷屬們共同慶祝新年與元宵佳節，促進校友之間的情感聯繫，氣氛熱烈。

活動吸引眾多政治大學校友踴躍參與。（記者張庭瑜／攝影）
活動吸引眾多政治大學校友踴躍參與。（記者張庭瑜／攝影）

駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育、組長鄭如惠、副領事曾郁祺及洛僑中心副主任鄭心茹等與會，值得一提的是，張正育、曾郁祺及鄭心茹均為政大校友。活動期間，校友會也向廖達朗學長頒發榮譽校友獎狀，以表彰他對校友會的貢獻與支持。會上還有猜燈謎、抽紅包等助興活動，增添了喜慶與歡樂。

2024年度校友會會長張芊郁表示，她來美國生活兩年半，透過臉書社團找到政大南加州校友會，校友會舉辦的許多活動，包括稅務和專業發展講座，幫助她適應新生活。約半年後，她加入了校友會理事會，兩年後當選為會長，開始為社群服務。此次聚會受到熱烈回應，許多校友是疫情後首次參加校友會現場活動，報名踴躍，甚至追加了桌數。

她強調，校友會將延續前會長的精神，進一步拓寬校友會活動的年齡層，並增加年輕理事的比例。理事會致力於2024年度目標，促進經驗與智慧的傳承，並為校友們提供更多元化的活動。

張芊郁亦同時宣布，今年的校友會年會將於6月29日在橙縣寶爾博物館（Bowers Museum）舉辦，期望提供校友們一次難忘的體驗，共同創造新的故事與回憶。

會長張芊郁（左）與副會長陳宣瑋（右）致力於「傳承」目標，促進代際交流，提供多元化...
會長張芊郁（左）與副會長陳宣瑋（右）致力於「傳承」目標，促進代際交流，提供多元化活動，服務廣大校友。（記者張庭瑜／攝影）

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