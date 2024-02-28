南加虎鯨出沒 溫水域獵殺海豚 遊客目睹20多隻同時出現

自去年12月以來，南加州海域頻繁發現虎鯨的蹤跡。（取自Pexels）

虎鯨（Orcinus orca），也被稱為殺人鯨、逆戟鯨，是海洋中的頂級掠食者。自去年12月以來，南加州 海域頻繁發現虎鯨蹤跡，不少遊客用手機記錄下牠們在海面游弋的情景，甚至還有人拍攝到虎鯨獵殺海豚的場面。

視頻來源：社交媒體、觀鯨旅遊公司Gone WhaleWatching／記者趙健後製

根據目擊者報告，南加 州海域的虎鯨多出現在橙縣、聖地牙哥縣、洛杉磯縣和聖塔芭芭拉縣附近海域，通常三、五成群。上個月，有遊客在洛杉磯縣附近的海域目睹20多隻虎鯨同時出現，場面十分壯觀。雖然近日的目擊者報告相對較少，但上周仍有聖地牙哥的觀鯨公司Gone Whale Watching拍攝到虎鯨蹤跡，感興趣的遊客不妨出海一試。

非營利組織加州虎鯨計畫（California Killer Whale Project）的海洋生物學家指出，南加州海域出現的虎鯨所屬東熱帶太平洋（Eastern Tropical Pacific，簡稱ETP）虎鯨群，牠們常通常生活在墨西哥 海域，偶爾遷徙至南加州。2002年時才首次拍到ETP虎鯨群在加州海岸附近活動。此次ETP虎鯨群在南加州海岸超長的停留時間，是史無前例的。有人猜測，全球氣候變暖導致海水升溫，這才讓喜歡待在溫水裡的虎鯨開拓活動範圍。

資料顯示，ETP虎鯨群以捕食海豚和鯨魚為生。雖然牠們被稱為虎鯨，卻不是鯨魚，而是海豚家族中最大的成員。虎鯨擁有黑色的背部和白色的下腹圖案，身體呈流線型，背鰭高大直立，尾部扁平。牠們的頭部較大，有發達的下顎和上顎，嘴巴中央有一條明顯的凹槽，使牠們在捕食時能夠更高效地捕獲獵物。

虎鯨被認為是海洋哺乳動物中最聰明的物種之一。 它們有複雜的社會結構和溝通系統，並且擁有多種捕獵方式，會根據不同的獵物和獵場調整策略。集體獵食是虎鯨最常用的捕獵方式，它們利用群體之間的合作的優勢來追逐、圍困大型獵物，如海豹、海獅和鯨魚。 在特定的獵場上，他們也會潛伏在水下，等待獵物靠近並迅速發起攻擊，捕獲獵物。此外，虎鯨有時也會從水中躍出，利用強壯的身體和尖銳的牙齒將獵物擊倒，或用尾鰭拍打獵物，震懾或擊倒獵物，使其失去防禦能力。

虎鯨分為多個亞種， 牠們的飲食和捕獵習慣也不同。根據國家海洋和大氣管理局（National Oceanic and Atmospheric Administration，簡稱NOAA）的資料，有些虎鯨生活在南極洲、挪威和阿拉斯加等較冷的水域，還有部分生活在北太平洋。在東熱帶太平洋生活的虎鯨，通常在墨西哥和中美洲附近海域出現，偶爾也會向西遠至夏威夷。