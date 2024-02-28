人才濟濟 東谷華人排球之家喜賀11周年

近年華人居民不斷增加的東谷（Eastvale）農曆新年期間好事連連，華人排球之家歡慶成立11周年。（東谷排球之家提供）

華人 居民不斷增加的東谷（Eastvale）在農曆新年期間的慶會和團拜接連不斷，華人排球之家歡慶成立11周年，由多位前中國球類國手領軍創辦不久的氣排球隊，也參與首届全美氣排球競標賽，迎戰來自全國的12支氣排球勁旅。

多位前中國排球國手，為東谷排球之家立下汗馬功勞。（東谷排球之家提供）

這個2013年在當地成立排球之家，11年前由50後原中國男排主攻手張小平發起，鼓勵鄰居和朋友加入排球和戶外運動，得到華人社區的熱烈響應。排球之家從當初的幾位國手的規模發展成為當地華人社區家喻戶曉的群體運動，各行各業居民都來參加，他們組成了不同年齡段和混合年齡的排球隊。

東谷排球之家14歲的陳煜皓獲選代表南加州參加全美14歲男子排球賽，和隊友們一起力戰群雄，獲得銅牌，他以自由人的角色，為全隊的獲勝貢獻不少得分。（東谷排球之家提供）

而東谷華人排球之家多年來也參加了各機構主辦的草地排球、沙灘排球、室內排球和室內氣排球賽事，獲得良好成績，2022年獲得大學聯盟草地排球亞軍，2023年獲得交通大學主辦的沙灘排球季軍。

東谷排球之家農曆新年期間慶祝排球之家成立11周年。（東谷排球之家提供）

東谷華人排球之家的老少球員和家屬們新年期間歡聚一堂，慶祝排球之家成立11周年，除了貢獻各家的拿手年菜，隊員們更是爭相各展才藝，獨舞、薩克斯風、小提琴、長號、自彈自唱、卡拉OK等等，好戲連台。近年來多次應邀到好萊塢魔術城堡表演的中學生隊員陳煜皓，在聚會中特別表演精彩魔術，獲得滿堂喝彩。

東谷排球之家青少年隊每周訓練，排球好手迅速成長。（東谷排球之家提供）

為鼓勵後進，40後老國手沈賦民、50後老國手張小平還特別在輔導東谷青少年的同時，開設排球基礎訓練提升班，幫助運動和球類基礎較弱的居民。經過一段時間的訓練，很多平常很少碰球的成年人也可以上場打球了，堅持參加訓練的青少年大部分則入選高中校隊。其中14歲的陳煜皓深得多位國手教練真傳，每周堅持訓練，全年不斷，最終獲選代表南加州 參加全美14歲男子排球賽，和隊友們一起力戰群雄，獲得銅牌，他以自由人的角色，為全隊的獲勝貢獻不少得分。