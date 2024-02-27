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加州改造花園好時機 華人專家分享3妙招

記者朱敏梓/洛杉磯報導
園藝專家表示，潮濕陰雨天是改造花園好時機。（PEXELS網頁）
園藝專家表示，潮濕陰雨天是改造花園好時機。（PEXELS網頁）

南加這幾個月連綿的陰雨和潮濕天氣, 成為花園改造最佳時機。較低氣溫下的雨水，增加土壤的濕度，使其變得更加鬆軟，也更容易處理；而涼爽的天氣，也更適合在室外工作。Save Our Water園藝專家和景觀設計師Sarah Lee分享花園大改造的三種方法，輕鬆將家中的草坪，改造為節水景觀，在春天擁有一個充滿生機的花園。

Sarah Lee表示，開始花園改造的第一步，就是在草坪上鋪設覆蓋物。其中，厚土種植法是一種非常有效的技術。將有機材料（例如紙板或其他紙質材料）層層堆疊，敷蓋上堆肥、木屑、樹皮或樹葉。這種層層堆疊的方法，有助於肥沃土壤、防治雜草，在炎熱的盛夏幫助土壤保持涼爽，並在冬天為土壤保溫。Sarah建議，可以在雨季開始鋪設紙板，這樣一來，在氣候變乾燥後，就無需用水管澆水。

近日的降雨讓地面變得潮濕，土壤也因此變得更加鬆軟和易於挖掘和處理。Sarah分享，如果在花園中安裝滴灌，千萬不要忘記裝上帶有雨水感測器的灌溉控制器，在出現降雨時，停止灌溉，達到節水目的。建議每月或每周調整灌溉定時器，到夏季，設定的灌溉時間不會沿用到其他時段，十分省水。

Sarah表示，春天是大家採購植物的旺季，因此想要在春天買到一些受歡迎的節水植物有難度，挑選和購買節水植物和本土植物越早完成越好。這些植物喜好低溫天氣，並且容易在現在的時節扎根。其中，本土植物喜歡涼爽、光照短的種植條件，它們可以依靠雨水存活。

抓住現在的好時機，開始進行大改造，只需要掌握以上三種方法，就可以收穫一個生機勃勃，鮮花綻放的永續花園。需要注意的是，許多地方的水務機構提供花園改造補助，每平方呎高達3元，民眾可以前往saveourwater.com/yardrebates查看當地的水務機構是否提供花園改造補助。

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