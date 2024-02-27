我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

美國華人政治聯盟24周年紀念晚宴 嘉賓雲集

記者張宏／洛杉磯報導
美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴日前在聖蓋博市舉行，第12屆主席盧春雨（右三）和歷任主席合影。（記者張宏／攝影）
美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴日前在聖蓋博市舉行，第12屆主席盧春雨（右三）和歷任主席合影。（記者張宏／攝影）

華人民選官員和候選人聚集一堂，呼籲團結合作提升亞裔權益。美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴，日前在聖蓋博市舉行，來自政商僑團300多名賓客代表出席。

美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴日前在...
美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴日前在聖蓋博市舉行，現場來自政商僑團300多名賓客代表出席。（記者張宏／攝影）

盧春雨連任第12屆主席，他表示，IAPAC過去24年在各位創會先進引領和社團支持下，日益發揮IAPAC在美國主流政治的影響力。同時隨著IAPAC背書的民選官員候選人日益增加，也需要更多來自華人社區的幫助和資金支持。希望通過支持這些候選人，傳遞美國華人就是美國人的聲音，消弭美國社會的仇亞問題。

前蒙特利公園市長林達堅獲得「傑出政治成就獎」，林達堅踏入政壇後，一直推動培養及鼓勵新人從政。他任蒙市市長期間，協助蒙市開發「Market Place」，引進主流賣場Costco和Home Depot，為該市增加稅收。在引退後繼續為社區貢獻心力，創立美國粵港澳大灣區企業家總商會。

從左至右依次是前蒙特利公園市長林達堅、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員羅達倫和洛縣估...
從左至右依次是前蒙特利公園市長林達堅、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員羅達倫和洛縣估值官普朗（Jeff Prang）。（記者張宏／攝影）

林達堅表示，無論是作為民選官員，還是作為社團代表，他都希望服務回饋社會。

IAPAC名譽主席史振發獲得「社區傑出貢獻獎」，史振發是政治聯盟創辦人之一，曾任越柬寮華人政治聯盟主席，20多年為政治聯盟奉獻不遺餘力。

前加州眾議員伍國慶（右四）為前蒙特利公園市長林達堅（左四）頒發「傑出政治成就獎」...
前加州眾議員伍國慶（右四）為前蒙特利公園市長林達堅（左四）頒發「傑出政治成就獎」。（記者張宏／攝影）

美國亞裔才藝基金會獲得「傑出社團合作夥伴獎」，亞裔才藝基金會歷年來配合政治聯盟推動各項活動，學員們除在各項活動中負責文藝舞蹈表演，選舉期間還參加助選團，為候選人宣傳工作，是政治聯盟多年合作夥伴。

趙美心主持IAPAC第12屆理事會就職。（記者張宏／攝影）
趙美心主持IAPAC第12屆理事會就職。（記者張宏／攝影）

因臨近3月初選，現場民選官員和候選人聚集一堂。聯邦眾議員趙美心、加州參議員閔大衛(David Min)、Bob Archuleta、加州眾議員方樹強和羅達倫（Evan Low）等出席。IAPAC還公布為3月5日各項公職選舉中背書的15名候選人名單，並呼籲選民支持。

華人 亞裔 加州

上一則

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

下一則

紐森推廣告 抗議他州禁跨州墮胎

延伸閱讀

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙

舊金山灣區5縣房價中位數破百萬 住遠點、合租…華人成家路遙遙
年薪逾10萬 州眾議員羅達倫仍買不起房

年薪逾10萬 州眾議員羅達倫仍買不起房
年齡、身分定位精確 數位廣告成16區議員選舉新戰場

年齡、身分定位精確 數位廣告成16區議員選舉新戰場
「亞太平權預算」1.6億 羅達倫疫期倡導通過

「亞太平權預算」1.6億 羅達倫疫期倡導通過
加州亞太裔議會黨團 慶2024農曆甲辰新年

加州亞太裔議會黨團 慶2024農曆甲辰新年
第16選區國會議員選舉 民調：33.8%未決定投誰

第16選區國會議員選舉 民調：33.8%未決定投誰

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡