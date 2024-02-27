美國華人政治聯盟24周年紀念晚宴 嘉賓雲集

美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴日前在聖蓋博市舉行，第12屆主席盧春雨（右三）和歷任主席合影。（記者張宏／攝影）

華人 民選官員和候選人聚集一堂，呼籲團結合作提升亞裔 權益。美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴，日前在聖蓋博市舉行，來自政商僑團300多名賓客代表出席。

美國華人政治聯盟（IAPAC）第12屆理事會就職典禮暨成立24周年紀念晚宴日前在聖蓋博市舉行，現場來自政商僑團300多名賓客代表出席。（記者張宏／攝影）

盧春雨連任第12屆主席，他表示，IAPAC過去24年在各位創會先進引領和社團支持下，日益發揮IAPAC在美國主流政治的影響力。同時隨著IAPAC背書的民選官員候選人日益增加，也需要更多來自華人社區的幫助和資金支持。希望通過支持這些候選人，傳遞美國華人就是美國人的聲音，消弭美國社會的仇亞問題。

前蒙特利公園市長林達堅獲得「傑出政治成就獎」，林達堅踏入政壇後，一直推動培養及鼓勵新人從政。他任蒙市市長期間，協助蒙市開發「Market Place」，引進主流賣場Costco和Home Depot，為該市增加稅收。在引退後繼續為社區貢獻心力，創立美國粵港澳大灣區企業家總商會。

從左至右依次是前蒙特利公園市長林達堅、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員羅達倫和洛縣估值官普朗（Jeff Prang）。（記者張宏／攝影）

林達堅表示，無論是作為民選官員，還是作為社團代表，他都希望服務回饋社會。

IAPAC名譽主席史振發獲得「社區傑出貢獻獎」，史振發是政治聯盟創辦人之一，曾任越柬寮華人政治聯盟主席，20多年為政治聯盟奉獻不遺餘力。

前加州眾議員伍國慶（右四）為前蒙特利公園市長林達堅（左四）頒發「傑出政治成就獎」。（記者張宏／攝影）

美國亞裔才藝基金會獲得「傑出社團合作夥伴獎」，亞裔才藝基金會歷年來配合政治聯盟推動各項活動，學員們除在各項活動中負責文藝舞蹈表演，選舉期間還參加助選團，為候選人宣傳工作，是政治聯盟多年合作夥伴。

趙美心主持IAPAC第12屆理事會就職。（記者張宏／攝影）

因臨近3月初選，現場民選官員和候選人聚集一堂。聯邦眾議員趙美心、加州 參議員閔大衛(David Min)、Bob Archuleta、加州眾議員方樹強和羅達倫（Evan Low）等出席。IAPAC還公布為3月5日各項公職選舉中背書的15名候選人名單，並呼籲選民支持。