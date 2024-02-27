洛城新語╱抖音現在不危及國安了？

從要求政府機構在設備中刪除TikTok （抖音 海外版），到為爭取年輕選民支持，開設抖音帳號；拜登 總統的態度轉變，只用了不到一年。

在美國政界，民主、共和兩黨對很多事物的看法存在分歧；但提到抖音，卻是出奇的一致。他們多次在國會舉行聽證會，討論全面禁用抖音的可能；抖音海外版執行長周受資多次出席聽證會，接受來自議員們的質詢與砲轟。

紐約時報曾描述，「在長達五小時的聽證會中，兩黨議員罕見立場一致，措詞比之前聽證會拷問美國社媒高管的語氣更為嚴厲」。凸顯了TikTok已成為美國與中國爭奪政治、技術和經濟主導地位的中心戰場。

不過美國政界封禁抖音的「風潮」，隨著大選臨近，正在發生改變。為爭取年輕人選票，總統拜登在超級盃期間開設抖音帳號；宣布入駐抖音的26秒「打招呼」短片，一天多時間收穫820萬點擊。拜登帳號的關注人數，也在短時間內突破10萬，點讚數超75萬。

其實拜登對抖音的態度轉變，早在開設帳號前就有端倪。拜登的數位團隊，曾多次為他安排與抖音網紅互動。例如在底特律汽車展中，就曾邀請以專訪豪車車主「靠什麼為生？」並且在抖音擁有1380萬粉絲的麥克(Daniel Mac)，來詢問拜登這個問題。這則影片，已有近4000萬人次觀看。

「投身」抖音進行宣傳的民選官員，不只是拜登。在加州範圍內，目前角逐已故聯邦參議員范士丹身後空位的候選人中，三位較知名的芭芭拉李（Barbaba Lee）、波特（Katie Porter）及謝安達（Adam Schiff），都有抖音帳號，他們也是現任的聯邦眾議員。

從帳號營運情況看，波特與謝安達進駐較早。波特2022年10月上傳第一則短片，帳號營運至今，訂閱數已超54萬8000。謝安達2023年初發佈第一則影片，訂閱數已超9萬1000。芭芭拉李顯然看到競爭者借抖音平台宣傳的威力，也在近期開設帳號跟風，頻頻發布短片。

不只2024年有選舉的官員，其他政界人士，如州長紐森等，也經常在抖音上發聲。這個每月活躍用戶達到1.7億、且近半用戶在30歲以下的平台，讓越來越多民選官員難以說「不」。美聯社在2023年1月曾報導，國會中至少有32名議員開設抖音帳號；如今一年過去，這個數字只會更多。

抖音到底有沒有國家安全隱患，目前仍在調查中，沒有定論。不過從美國政界的行動來看，為國家安全禁用抖音，更像是美中競爭大環境下的地緣政治；過去的種種行動，隨著選舉的宣傳需要，大多已付笑談中。