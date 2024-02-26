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聖地牙哥縣接待中心缺資金 被迫放行無證客 數百人在公車站下車

洛杉磯訊
聖地牙哥接待中心因資源短缺，數百名無證移民被迫於公共交通站下車，另尋求暫時避難所。（美聯社）
聖地牙哥接待中心因資源短缺，數百名無證移民被迫於公共交通站下車，另尋求暫時避難所。（美聯社）

數百名來自全球各地的移民2月23日被迫在聖地牙哥的一個公車站下車，因為南加州聖地牙哥（San Diego）接待中心的資金耗盡無力接待他們，他們被迫在街上找尋臨時避難。這些移民期望在接待中心獲得一處安全避風港，得以休息和補給，如充電、進食，以及規畫前往美國其他地區的行程等。

這批移民分別來自塞內加爾、中國、厄瓜多爾、盧旺達等各國，其中，來自多明尼加（Dominican Republic）的30歲畫家古茲曼（Gabriel Guzman）原計畫前往波士頓工作，以便賺取三個孩子的生活費。 而來自毛里塔尼亞（Mauritania）的23歲青年布迪亞（Abd Boudeah）因同性戀身分在家鄉遭受迫害，計畫在芝加哥與在美國生活了20年的表弟團聚定居。

為應對這一突發情況，聖地牙哥縣自去年10月以來已經向非營利組織南灣社區服務中心（South Bay Community Services，簡稱SBCS）捐贈600萬元，用以提供包括充電站、食物、旅遊建議等服務。 但因為資金短缺導致原計畫運營至3月的服務提前終止。

聖地牙哥縣政委員會主席巴爾加斯（Nora Vargas）表示，由於需要評估1月份洪水造成的損失、解決遊民、及醫療保健問題，該縣必須暫時停止該項支出。此外，德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）近期威脅要起訴並關閉長期為移民提供庇護的組織「天使報喜之家」（Annunciation House），也引發對移民援助組織工作的關注和批評 。

移民 聖地牙哥 加州

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