暴動餘悸 托倫斯商場約束青少年進入

2023年12月30日晚，近千名青少年在托倫斯市阿莫購物中心發起了一場大規模暴動。（ABC 7電視台畫面）

洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）一家購物中心，將從3月1日起實施青少年監管政策：在每周的特定時間內，禁止18歲以下的遊客在沒有父母或年滿21歲的成年人陪同下進入購物中心。 這項新政策是對近期多起涉及青少年暴力和暴動事件的應對措施。

阿莫購物中心（Del Amo Fashion Center）23日在其官方網站上宣布新規細則：從3月1日起，18歲以下無人陪同的顧客必須在周五或周六下午3時前離開購物中心。在指定時間內，青少年必須全程與陪同人在一起，陪同人對其陪同的青少年的行為負責。一名成人最多可陪同四名青少年。

新規定還要求，青少年或成年人顧客可能被要求提供包含照片和出生日期的年齡證明，包括駕照 、身分證、軍人證、學生證或護照。無法出示身分證明或不遵守青少年監管政策的顧客，將被要求離開購物中心。

自去年起，洛杉磯縣發生多起涉及青少年暴力和動亂的重大事件。2023年12月，近千名青少年湧入阿莫購物中心，雖然警方最終疏散人群，但該事件導致多人被捕和受傷。 據悉，這是一場透過臉書群組發起的暴亂，參與討論的青少年計畫在當日搶劫及破壞阿莫購物中心。2023年8月，數百名青少年在阿莫購物中心打群架，並追趕一名小男孩，將他撞倒在地後對他拳打腳踢。隔天，南加 另一處購物中心莫瑞諾谷（Moreno Valley )又發生數起青少年大規模毆鬥事件。

一些居民透過社媒平台表達對阿莫購物中心新政策的質疑，認為新政策剝奪未成年人購物、看電影的權利，是不公平的。但阿莫購物中心表示，新規定得到社區和當地政府支持。 托倫斯市市長陳光豪 (George K. Chen) 早先表示，青少年或成年人預謀的搶劫和破壞財產，是不可接受的，社區讚賞當地合作夥伴的協調和應對措施。