美西河南同鄉會 喜慶龍年春節

美西河南同鄉會喜慶龍年春節聯歡會。 （美西河南同鄉會提供）

來自美國各地的河南 籍鄉親，2 月18 日在位於洛杉磯的「河南會館」舉行春節聯歡會，老少三代近70人熱烈慶祝龍年春節，美西河南同鄉會正副會長向鄉親們拜年，會上有歌曲表演和學者演講及家鄉美食，還有抽獎發紅包，大家度過了快樂時光。

聯歡會由同鄉會理事王倩和張向東主持，美西河南同鄉會會長王希成發表新春賀詞，副會長程效華、張政君、張宏錦和張百英分別向各位鄉親問好及祝福。

任德東教授即興講演，河南是中華文化的發源地，中華文化的根基在河南，河南人無論走到世界各地，刻苦勤奮，人才輩出。美西河南同鄉會前任會長王柴惠郁的夫君王見善，在抗戰時期是國軍軍統豫北站負責人，移民美國後捐款買下了現在的「河南會館」，飲水思源，使鄉親們有了一個聚會的場所。

同鄉會理事張亞麗表演了京劇 選段《梨花頌》，邀請她的好友楊月喜獻唱《我和我的祖國》，姜偉東演唱河南曲劇《卷席筒》的名段「小蒼娃兒」。其他同鄉即興表演，有夫妻檔還有京劇對唱，讓鄉親們感受到小時候在家鄉的感覺。聯歡會上還有抽獎，發紅包，男女老幼不亦樂乎。

河南籍企業家經營的企業「思念食品 」為聯歡會提供贊助，給鄉親們帶來了思念水餃和思念小籠包，讓現場同鄉們享受到「思念」家鄉的好味道。