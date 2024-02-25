階進基金會元宵送暖 700家庭收獲食材
階進慈善基金會24日在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。
當天上午9時開始的發放活動，吸引南加州數百民眾前往，法印寺兩邊大排長龍。基金會創辦人葉品毅等和數十位義工大清早趕到現場，將大批物資分批包裝成袋，然後將食品分別發送到民眾手中。
葉品毅表示，他們共準備了700多份食物和食材，每個袋子都裝有大米、餅乾、食用油、調料、飲料、早餐麥片、蔬菜、麵包等12種食品和食材，他表示，基金會每兩個月都在不同地方向清寒家庭和居民免費發送物資，尤其在物價飛漲的現在，深感很多家庭需要幫助。
2018年啟動慈善活動的階進慈善基金會，近年成為聯合國屬下非營利慈善組織之一。葉品毅表示，基金會從開始只有一名醫生的小小種子，現在已發展到有800多位醫師和愛心人士常年參與的慈善組織，常年定期為社區和民眾提供免費醫療義診，這兩年和西部大學（Western University）合作最多，得到他們很多幫助，每次義診都有很多學生醫生參與和支持。從今年開始每個月的第一個星期五在羅斯密社區中心舉辦眼科義診，對公眾開放。此外，基金會還設立了全國性的獎學金，每年聘請大學教授和專家評出優秀學生給與獎勵，鼓勵青年不斷進取。
葉品毅特別感謝義工團隊長期積極參與和奉獻，感謝法印寺提供物資發放場所，方便居民領取。
法印寺住持洪正法師表示，階進慈善基金會與佛教的慈悲爲懷、普渡眾生的理念不謀而合，他希望更多人加入慈善行列，互相幫助，相互扶持。他表示，疫情之後很多人經歷了經濟上和心理上的許多壓力，比如近年來上香的人，大部分都是經歷疫情和心理創傷，所以他們也希望和慈善基金會配合，從心理上和物資上給與有需要的人盡可能多的幫助，大家攜手共度難關，否極泰來。
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