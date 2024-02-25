階進基金會元宵送暖 700家庭收獲食材

階進慈善基金會元宵節當天在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動。（記者楊青/攝影）

階進慈善基金會24日在羅斯密法印寺舉辦大型慈善物資發放活動，700多個清寒家庭元宵佳節倍感溫暖。

當天上午9時開始的發放活動，吸引南加州 數百民眾前往，法印寺兩邊大排長龍。基金會創辦人葉品毅等和數十位義工大清早趕到現場，將大批物資分批包裝成袋，然後將食品分別發送到民眾手中。

葉品毅表示，他們共準備了700多份食物和食材，每個袋子都裝有大米、餅乾、食用油、調料、飲料、早餐麥片、蔬菜、麵包等12種食品和食材，他表示，基金會每兩個月都在不同地方向清寒家庭和居民免費發送物資，尤其在物價飛漲的現在，深感很多家庭需要幫助。

2018年啟動慈善活動的階進慈善基金會，近年成為聯合國屬下非營利慈善組織之一。葉品毅表示，基金會從開始只有一名醫生的小小種子，現在已發展到有800多位醫師和愛心人士常年參與的慈善組織，常年定期為社區和民眾提供免費醫療義診，這兩年和西部大學（Western University）合作最多，得到他們很多幫助，每次義診都有很多學生醫生參與和支持。從今年開始每個月的第一個星期五在羅斯密社區中心舉辦眼科義診，對公眾開放。此外，基金會還設立了全國性的獎學金，每年聘請大學教授和專家評出優秀學生給與獎勵，鼓勵青年不斷進取。

葉品毅特別感謝義工團隊長期積極參與和奉獻，感謝法印寺提供物資發放場所，方便居民領取。