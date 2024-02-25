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華埠爆竹跑 騎車長跑健行年味濃

記者王若然／洛杉磯市報導
爆竹跑董事會成員Jennifer Gee（記者王若然／攝影）
爆竹跑董事會成員Jennifer Gee（記者王若然／攝影）

為期兩日的第46屆「洛杉磯華埠爆竹跑」(L.A. Chinatown Firecracker Run)24日清晨在華埠拉開帷幕。本屆爆竹跑不僅有騎車、長跑，還有狗狗跑、步行等趣味項目，吸引眾多民眾的參與。25日尚有第二天賽程，主要是不同里程的健走或賽跑。

影音：記者王若然拍攝

24日清晨，爆竹跑在鑼鼓震天和鞭炮聲中熱鬧開場。當天有三項比賽，分別是50英里自行車騎行，於8時準時開始；20英里自行車騎行，於上午8時20分開始；還有趣味遛狗健行，上午9時開始。

加州華裔居民徐先生用輪椅騎行參加了當天的20英里騎行比賽。他來自夏威夷，移居南加州已經很多年。這是他第一次參加爆竹跑，他說，因為該活動在歷史悠久的華埠舉行，又年味十足，所以就來參加。他說雖是第一次參加，但一點也不緊張。

「洛杉磯華埠爆竹跑」是洛杉磯地區最大、歷史最悠久的長跑活動之一。該活動董事會成員Jennifer Gee介紹，今年是龍年，代表著活力旺盛。今年同樣有數以千計的參賽者參加。她說，很多民眾雖然不參加比賽，但是來觀看表演，在攤位上逛一逛，感受節日氣息。在賽事安排上，新添加了50英里騎行，包含巴沙迪那（Pasadena）和艾塔迪那市（Altadena）新路線。該項比賽在去年為40英里。根據現場工作人員Karen，騎行路線是一個閉環，所有騎行人員最終會回到起點，完成比賽。其中50英里的比賽，參賽者大約需要花費二至三小時完成。所有參賽者，只要完成賽程，均可獲得紀念獎牌和龍年限定T恤。

除了激動人心的比賽，在華埠市中心廣場還有舞龍舞獅，唱歌、跳舞演出，以及各式各樣的攤位展出，是全家人共度周末的好去處。

25日的比賽更加精彩，屆時有5000米跑步，上午8時開始，5000米健行，8時20分開始；1萬米跑步，上午8時20分開始，1萬米健行，上午8時40分開始；1000米兒童賽跑，上午9時開始。

「洛杉磯華埠爆竹跑」主辦單位為非營利組織「洛杉磯華埠爆竹跑委員會」(LACFRC) 。本屆爆竹跑的活動地址為：943 N Broadway, Downtown Los Angeles，想了解更多內容，可訪問：：https://firecracker10k.org/。

幾千名騎行者穿過起跑線，開啟賽程。（記者王若然／攝影）
幾千名騎行者穿過起跑線，開啟賽程。（記者王若然／攝影）
開幕儀式後，騎行參賽者蓄勢待發。（記者王若然／攝影）
開幕儀式後，騎行參賽者蓄勢待發。（記者王若然／攝影）
華埠爆竹跑舞龍助興。（記者王若然／攝影）
華埠爆竹跑舞龍助興。（記者王若然／攝影）
徐先生第一次參加騎行比賽很有信心。（記者王若然／攝影）
徐先生第一次參加騎行比賽很有信心。（記者王若然／攝影）

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