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加州初選看板／聚焦治安、限槍及教育 饒影凡催票衝刺

記者楊青／阿罕布拉報導
饒影凡呼籲各黨派選民3月5日投她一票，她特別希望支持共和黨的選民可以考慮投票給民主黨中間派的她。（記者楊青／攝影）
饒影凡呼籲各黨派選民3月5日投她一票，她特別希望支持共和黨的選民可以考慮投票給民主黨中間派的她。（記者楊青／攝影）

3月5日加州地方初選進入倒數10天，加州第25區參議員候選人、蒙特利公園市議員饒影凡（Yvonne Yiu）全力衝刺選戰，其助選團隊24日元宵節當天在阿罕布拉競選總部舉行催票總動員大會師，誓言鼎力幫助饒影凡在初選中脫穎而出，順利進入11月決選爭取最後勝利。

加州第25區參議員候選人饒影凡（Yvonne Yiu）及其團隊，24日在阿罕布拉...
加州第25區參議員候選人饒影凡（Yvonne Yiu）及其團隊，24日在阿罕布拉競選總部舉行催票總動員大會師，衝刺3月5日初選。（記者楊青／攝影）

經過數月的辛勤掃街和登門拜票，饒影凡對初選出線信心滿滿，同時呼籲各黨派選民3月5日投她一票，她特別希望支持共和黨的選民可以考慮投票給民主黨中間派的她，「因為在共和黨候選人無望的情況下，投票給共和黨無疑等同支持極左，浪費了選票」。

饒影凡表示，加州參議員第25選區擁有居民100多萬，民主黨人約佔48%，共和黨人約有22%，其餘是小黨派或無黨派選民，因此，一般最終都會是民主黨人贏得該議席。她表示，加州初選的投票制度是不分黨派，簡單地說可以是「投人不投黨」，初選最高票的首兩名可以進入11月普選決戰，她目前最大的競爭對手來自同黨。

在此次加州第25區參議員選舉中，饒影凡是第一代移民，她精通英語、普通話及粵語，善於與民眾溝通，這是她的競選優勢。饒影凡表示，作為民主黨中間派參選人，她樂意聽取民意，在她親身經歷的拜票過程中，她深深明白選民最關心的首要議題是治安，然後是槍枝管制及教育等。

上百位支持者和義工參加當天的誓師會。來自聖塔莫尼卡社區學院的張馳同學表示，他成為饒影凡助選義工的原因，是因為高度認同她的理念，包括公共治安、財產保護以及遊民和精神病患的安置等等。來自阿罕布拉的沈女士表示，她曾經在蒙特利公園市丁胖子廣場附近開店20多年，經歷了從當年晚上9點開門都沒問題到現在下午5點就得關門的巨大變化，她相信饒影凡的理念，真正為百姓著想，而且有效可行。

目前饒影凡獲得聯邦眾議員趙美心、加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）、加州財務長馬世雲、加州眾議員方樹強、加州失業保險上訴委員伍國慶等背書支持，美國華人政治聯盟等團體也為她背書。

饒影凡表示，希望在初選倒數10天期間，以最大努力爭取更多不同黨派的選民支持。她將於3月5日晚上8時過後在競選總部與支持者等待開票結果，歡迎大家到場為她打氣。

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