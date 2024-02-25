台灣會館追思228 倡導愛與包容
洛杉磯台灣會館24日舉辦「二二八的反抗」追思紀念活動，邀請多位來賓深入探討在二二八事件期間，台灣人民如何組織起來保衛家園；來賓們並在設有台灣地圖的桌上放上電子蠟燭，紀念事件中的犧牲者。
台灣國史館館長陳儀深透過視訊發表開場演講，主題為「台灣人在二二八事件中的兩條路線」，南加州客家合唱團也為現場觀眾帶來傳統客語歌曲表演。隨後在點燈默哀儀式中，駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長紀欽耀、副處長張正育、台灣會館董事長陳柏宇、及洛僑中心主任陳敏永等人皆有參與，來賓們在一個裝飾有台灣圖案的桌上，依序放置電子蠟燭，以此方式來紀念在228事件中的犧牲者。
今年的紀念活動藉由北美洲台灣婦女會南加分會的228台灣百合花胸章象徵純潔與生命力。婦女會透過百合花胸章，希望連結所有熱愛和平的台灣人，並將反思、包容、寬恕及愛的理念深植人心，鼓勵大家共同努力，秉持和平的台灣精神前行。
台灣會館董事長陳柏宇表示，透過每年的二二八追思紀念活動，大家能夠增進對這段歷史的了解。他認為，對於不同背景的人來說，這段歷史帶來的情感各不相同，有些人覺得心痛而覺得必須每年紀念，而年輕一代可能對此並不熟悉。台灣會館希望藉由這樣的討論機會，讓人們了解過去的錯誤，從而學會如何避免重蹈覆轍，而將這些歷史記錄下來並傳承給未來世代，不僅能夠避免遺忘先烈的犧牲，也能保持警醒。
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