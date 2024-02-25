十字路口撞死小兄弟 格羅斯曼最高恐判無期徒刑

2020年撞死兩名小兄弟的格羅斯曼燒燙傷基金會聯合創始人格羅斯曼（Rebecca Grossman，左），被判二級謀殺等罪名。（AP)

洛杉磯日報報導，2020年在西湖村（Westlake Village）十字路口撞死兩名小兄弟的格羅斯曼燒燙傷基金會（Grossman Burn Foundation）聯合創始人格羅斯曼（Rebecca Grossman），22日經九男三女組成的陪審團裁定犯有二級謀殺、車輛過失殺人、肇事逃逸導致死亡等罪名，恐面臨最高34年至無期徒刑。她在整個審判過程中以200萬元保釋，當天宣判後則被拘留，預定4月10日宣判。

2020年9月29日傍晚7時左右，格羅斯曼駕駛一輛白色賓士，意外撞死正在人行道上穿越路口的11歲男童伊斯坎德（Mark Iskander）和八歲弟弟雅克（Jacob Iskander）。洛縣 警局官員指出，當時伊斯坎德六名家庭成員正在人行道上穿越沒有紅綠燈的三向叉路，此時母親聽到一輛汽車向他們駛來，父母親伸手保護兩名孩子，但另兩名男孩距離十字路口太遠遭撞。

根據洛縣地方檢察官辦公室，格羅斯曼在撞倒男孩後並未立即停車，而是在距離現場四分之一哩處才停下來。而格羅斯曼的律師在案件審理過程中堅稱，當時是格羅斯曼當時男友、前道奇 隊（Dodge）投手艾里克森（Scott Erickson）所駕駛的黑色SUV 車輛先撞上男孩們。艾里克森從未被傳喚出庭作證。

代表她的首席律師布茲（Tony Buzbee）在當天結案陳詞上詢問陪審團，「艾里克森先撞上孩子，為什麼檢方從未傳喚這位前棒球選手？」然檢察官反駁稱「沒有一絲證據表明艾里克森先撞上孩子們，這個理論荒謬。」

檢察官指出，格羅斯曼在小兄弟們走在有標記的人行道上遭撞，車主「有責任停下來」。事故現場碎片也與格羅斯曼白色賓士SUV相吻合。

22日上午10時，陪審團在聽取檢察官反駁論點後，不久便對格羅斯曼提起訴訟，檢察官敦促陪審團「追究被告謀殺責任」。南西表示，「我們等這天已經三年，感謝司法單位追究她的責任。」