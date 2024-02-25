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洛推「主租賃」增無家可歸者住房

編譯陳盈霖╱綜合報導
洛杉磯市議會推動「主租賃」（master leasing）計畫進程，替無家可歸者增加住房數量。（美聯社）
洛杉磯市議會推動「主租賃」（master leasing）計畫進程，替無家可歸者增加住房數量。（美聯社）

洛杉磯日報報導，洛杉磯市議會23日以14比零投票結果，成功推動「主租賃」（master leasing）計畫進程，該計畫採用洛縣已使用的方式，替無家可歸者增加可用住房數。

市議員雅羅斯拉夫斯基（Katy Yaroslavsky）於2022年12月首次建議洛市採用該計畫。所謂主租賃，是長期租賃公寓的全部或部分單位，再分別轉租給無家可歸者或家庭，同時替他們提供支持性服務。該計畫初期會在雅羅斯拉夫斯基所屬第五選區進行試點，包括西洛杉磯社區等地。

雅羅斯拉夫斯基表示，她管轄區幾乎無可供一般無家可歸者使用的臨時住房用地，主租賃計畫可快速滿足需求。透過州政府資助，洛縣和洛杉磯遊民服務局（LA Homeless Services Authority，LAHSA）2023年11月啟動一項主租賃計畫，三個月內無家可歸者成功入住105個單位，另有530多的單位籌備中。她希望洛市能迅速實現該計畫。

市行政官員將負責確定試點計畫的資金及該計畫可能擴大至全市的可能性。此外，洛市法律團隊和CAO的風險管理團隊將審查LAHSA與洛縣間現有協議，進一步確定風險與責任。

2022年3月，洛市與洛杉磯人權聯盟（LA Alliance for Human Rights）達成和解，替該市制定在15個選區中，容納至少60%無家可歸者目標。

聯盟先前向洛杉磯縣、市提告，迫使民選官員迅速解決無家可歸者危機，聯盟要求立即興建庇護所和住房，提供服務和治療等。在和解協議中，雙方同意洛市將減少街頭營地，將公共空間恢復至預期用途。

本月早些時候，聯盟提出動議，要求洛市因缺乏透明度和未能減少無家可歸者營地而罰款近640萬元。然洛杉磯市長貝斯（Karen Bass）稱該動議「毫無根據」，指出該市去年比2022年增加數千名「從街頭轉移室內安置」的無家可歸者。

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