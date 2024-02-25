推廣華語 慈濟啟動雙語學校認證

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰(右一)導覽校園中雙語的教學環境。（記者張庭瑜╱攝影）

在雙語教育越來越普遍的大環境下，慈濟美國教育基金會啟動了一項洛杉磯 地區小學和幼兒園的雙語認證計畫，以加強學生的雙語能力，同時吸引家長的關注。基金會於日前邀請雙語學校認證專家周亞瑟（Arthur Chou）來指導和支持這個計畫，慈濟小學希望能夠獲得雙語教育認證，從而彰顯學校多年來的努力和成就。

根據加州 法規，私立學校想要獲得雙語認證並不容易。周亞瑟建議，慈濟可以透過「雙語認證途徑」（The Biliteracy Pathway Recognitions）計畫或與其他學區進行合作來尋求認證，並鼓勵慈濟探索與其他機構的合作，以此來增強認證的權威性和影響力。

他也建議，通過義工活動來實踐和展現學生的雙語能力。例如，在華盛頓DC，高中生可透過第二語言的義工服務來證明他們的語言技能，這種做法也有助於學生在實際應用中加深語言學習。而該策略適用於所有年齡段的學生。儘管最終的認證由州政府決定，但通過展示教學成果和學生的實踐經驗，可以有助申請獲得認證。

慈濟在教學上，透過特別設計的活動和合作機會，提升學 生的雙語學習體驗，並積極與家長合作，以提高對雙語教育價值的認識。學校定期舉辦與節日相關的沉浸式教學活動，並關注學生的情感發展，與洛杉磯縣合作提供適齡學習資源。

周亞瑟實地考察慈濟雙語教材後給予高度讚譽，甚至認為這些教材在質量上超越許多其他學校。慈濟美國教育基金會也表達將其教學資源與外界共享的意願，希望這能夠為他人帶來幫助。同時，學校也樂於與其他學校和教育機構合作，以共同推動雙語教育的質量和效果。

會議中，周亞瑟也分享他一直致力在幫助學生更好地融入社會，縮小文化差異，並指出慈濟在雙語教學方面的成就超越其他學校。他提到，自從90年代實施的227法案導致雙語學校的衰落之後，慈濟基金會發起的這項倡議變得尤其關鍵。