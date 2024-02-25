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推廣華語 慈濟啟動雙語學校認證

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰(右一)導覽校園中雙語的教學環境。（記者張庭瑜╱攝影）
慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰(右一)導覽校園中雙語的教學環境。（記者張庭瑜╱攝影）

在雙語教育越來越普遍的大環境下，慈濟美國教育基金會啟動了一項洛杉磯地區小學和幼兒園的雙語認證計畫，以加強學生的雙語能力，同時吸引家長的關注。基金會於日前邀請雙語學校認證專家周亞瑟（Arthur Chou）來指導和支持這個計畫，慈濟小學希望能夠獲得雙語教育認證，從而彰顯學校多年來的努力和成就。

根據加州法規，私立學校想要獲得雙語認證並不容易。周亞瑟建議，慈濟可以透過「雙語認證途徑」（The Biliteracy Pathway Recognitions）計畫或與其他學區進行合作來尋求認證，並鼓勵慈濟探索與其他機構的合作，以此來增強認證的權威性和影響力。

他也建議，通過義工活動來實踐和展現學生的雙語能力。例如，在華盛頓DC，高中生可透過第二語言的義工服務來證明他們的語言技能，這種做法也有助於學生在實際應用中加深語言學習。而該策略適用於所有年齡段的學生。儘管最終的認證由州政府決定，但通過展示教學成果和學生的實踐經驗，可以有助申請獲得認證。

慈濟在教學上，透過特別設計的活動和合作機會，提升學生的雙語學習體驗，並積極與家長合作，以提高對雙語教育價值的認識。學校定期舉辦與節日相關的沉浸式教學活動，並關注學生的情感發展，與洛杉磯縣合作提供適齡學習資源。

周亞瑟實地考察慈濟雙語教材後給予高度讚譽，甚至認為這些教材在質量上超越許多其他學校。慈濟美國教育基金會也表達將其教學資源與外界共享的意願，希望這能夠為他人帶來幫助。同時，學校也樂於與其他學校和教育機構合作，以共同推動雙語教育的質量和效果。

會議中，周亞瑟也分享他一直致力在幫助學生更好地融入社會，縮小文化差異，並指出慈濟在雙語教學方面的成就超越其他學校。他提到，自從90年代實施的227法案導致雙語學校的衰落之後，慈濟基金會發起的這項倡議變得尤其關鍵。

慈濟美國教育基金會執行長李瓊薰表示，她非常希望能透過華語教學讓更多人解中華文化和華人的價值觀。她強調，為讓這項工作更加公正和客觀，她一直在尋找合作夥伴。她的目標是用一個大家都能接受的方式，把華語和中華文化推廣出去。

慈濟教育基金會將古詩教育納入其課程中，對於小朋友的學習具有多重意義。（記者張庭瑜...
慈濟教育基金會將古詩教育納入其課程中，對於小朋友的學習具有多重意義。（記者張庭瑜╱攝影）
慈濟的工作人員展示校內編撰的雙語教材，獲得周亞瑟的高度讚賞。（記者張庭瑜╱攝影）
慈濟的工作人員展示校內編撰的雙語教材，獲得周亞瑟的高度讚賞。（記者張庭瑜╱攝影）
慈濟校園裡展示著孩子們畫的臉譜，也是從多角度深入了解中華文化的一種方式。（記者張...
慈濟校園裡展示著孩子們畫的臉譜，也是從多角度深入了解中華文化的一種方式。（記者張庭瑜/攝影）

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