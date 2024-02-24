洛縣3歲男童家中死亡 上半身有割傷

蘭卡斯特第57西街43400號街區的一棟民宅發生命案，一名三歲男孩身亡。（谷歌地圖）

洛杉磯 縣警員21日正在調查一起發生在蘭卡斯特（Lancaster）的兒童死亡案件。

根據調查人員，洛杉磯縣警局蘭卡斯特分局警員20日（周二）晚10時55分接到醫療求助電話，趕到該市第57西街43400號街區的一棟民宅。洛縣 警局21日發布聲明，「警員趕到後，發現一名未成年男性上半身有割傷，被送往醫院後不治身亡。」「另一名發現案發現場的成年男子也受了傷，目前被送往附近醫院救治，身體情況穩定。」「目前沒有嫌疑人被捕。」

警方暫未公布死亡男孩的身分信息，不過Fox新聞稱死者是一名三歲男童。

目前男孩的母親正在接受警方盤問。案發現場還有至少另外兩名孩童，安全起見，已被警員帶離現場。洛杉磯縣兒童與家庭服務部（Department of Children and Family Services）目前也已介入此事。

目前本案還在調查中，尚無更多信息。民眾若有線索，可以撥打洛杉磯縣凶案調查局電話：323-8905500。也可以撥打犯罪舉報熱線：800-222-TIPS，或上網提供線索：http://lacrimestoppers.org。