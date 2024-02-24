社團領袖：華人善用投票 決定政府資金分配

休士頓美華協會（OCA，Asian Pacific American Advocates）行政副總裁Debbie Chen。（視頻截圖）

在3月初選來臨之際，少數族裔媒體（EMS）23日邀請社團領袖代表舉辦線上會議，分享少數族裔投票 的意義。其中，休士頓美華協會（OCA，Asian Pacific American Advocates）行政副總裁Debbie Chen介紹，華人 行使投票權就是在決定「錢」怎麼使用，決定如何將資金使用在利於華人的領域。

Debbie Chen介紹，當美華協會動員華人投票時，最常提到的就是「錢」。她說，「錢」對每個人都很重要，投票就是決定資金如何分配，例如是否用於興建學校、修路，是否可以令社區更美好等。因此，投票是選民權利的行使，讓真正關心社區、有好政見的人當選。

Debbie Chen表示，華人選民數量在德州是成長最快的族裔，但他們很多都是第一代移民，之前沒有受過選民投票概念的教育。因此，動員他們投票非常重要。對於民選官員來說，華人選民包含無限可能性，是兵家必爭之地。她說，在華人選民中，這幾年最關心的就是公共安全、個人安全以及消除仇恨歧視。在年輕華裔選民中，比較關心消除仇恨、槍枝安全以及墮胎權。

SCOPE組織者Ernie Serrano。（視頻截圖）

南洛杉磯 投票倡議組織SCOPE（Strategic Concepts in Organizing and Policy Education）組織者Ernie Serrano介紹了在南洛杉磯民眾用投票改變命運的故事。他說，歷史上，在南洛杉磯社會有很多分裂和矛盾，例如警民衝突、遊民問題等。各個社團領袖意識到，只有團結一致爭取勞動人民的利益，才不致「人為刀俎，我為魚肉。」

Ernie Serrano介紹了該組織是如何在洛杉磯市長競選中，幫助貝斯（Karen Bass）戰勝億萬富翁卡魯索（Rick Caruso）。他說，雖然卡魯索砸下幾倍於貝斯的競選費用，在社交媒體等平台大做宣傳，但與貝斯相比，他缺少能夠贏得民心的施政策略，這是貝斯能在最後反超卡魯索的原因之一。

「阿拉巴馬價值」（Alabama Values）的執行長Anneshia Hardy。（視頻截圖）

另一位社團領袖是「阿拉巴馬價值」（Alabama Values）的執行長Anneshia Hardy。她介紹了該組織用於動員選民投票的策略，包括傳輸「投票不僅僅是選出領導人，還關乎社區的未來」的概念。通過社交媒體，當地新聞媒體經由講故事的方式宣傳投票權。她鼓勵民眾都要在3月初選中投票，可以決定印入11月選票上的候選人姓名。