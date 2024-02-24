加州初選看板／競選洛縣高院法官 Michael Berg倡公平

Michael Berg的競選理念包括加強犯罪心理疏導，幫助人們恢復對司法的信心。（Michael Berg提供）

Michael Berg是南加地區一名成功的律師，同時也是洛杉磯 縣高等法院法官的候選人之一。他的競選理念包括加強犯罪心理疏導，幫助人們恢復對司法機構的信心，確保社區成員受到公平、尊重和依法對待，並維護所有人的正義。

Berg現年46歲，他是一名丈夫，也是兩個學齡孩子的父親，2002年畢業於北嶺州大，獲政治學士學位，後在西南法學院獲法學博士學位。自2009年以來，Berg擁有並經營一家律師事務所，專門從事刑事辯護。「公平」是Berg參加法官競選的核心理念，他認為，無論人們的經濟狀況或膚色如何，都應確保司法公正、遵守法律，為所有訴訟人和被告提供正當的司法程序。

Berg的主要競選理念包括加強心理健康 疏導，認為心理健康評估及其處理方式，是刑事司法系統的重要組成部分。他提出所有法院都應設立心理健康聯絡員，為被告提供必要的治療幫助。Berg強調，違法者需要付出代價的同時，司法系統應提供方法，幫助想要改變生活並繼續前進的人。他同時提出，對於有心理健康和藥物濫用問題的被告人，作為保釋條件，法官可要求被告尋求治療，按照醫療建議繼續服藥，確保被告得到應有的治療和康復。

Berg表示，競選法官的初衷，主要是希望恢復人們對司法機構的信心，確保社區所有成員受到公平、尊重和依法對待。他說，自己幾乎每天都在法庭上處理各類案件，從調查和提交立案、與執法部門接觸、以及處理法庭所有事務；經常看到法官們精疲力竭，法庭資源負擔過重，律師和訴訟當事人無法公平解決法律糾紛，公眾對執法部門和檢方的不信任。

作為一名刑事辯護律師，Berg幾乎在洛杉磯縣每個法院都提起過訴訟，他處理過數千起案件，從輕案到嚴重的暴力犯罪 案件，Berg一直代表家庭暴力和犯罪受害者，確保他們的聲音被聽到和被尊重。他認為，受害者往往害怕與執法部門接觸並出庭，法官可以發揮重要作用，確保受害者得到傾聽，而不是進一步受到司法機構的傷害。

雖然首次競選法官，Berg表示自己擁有其他三位競爭對手沒有的優勢。因為他是一名出庭律師，負責挑選陪審團並參與審判，但其他競爭對手沒有這樣的經歷。Berg認為，他們缺乏必要的法庭經驗，而這正是成為優秀法官的必要條件。初選日期為3月5日，選民可以登陸Michael Berg的競選網站了解更多信息，網址是www.michaelbergforjudge.com。