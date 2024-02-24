大專校聯會辦講座 主談憂鬱症

南加州中國大專聯合校友會呼籲大眾關注並重視心理健康疾病的重要性。（記者張庭瑜/攝影）

南加州 中國大專聯合校友會將於3月2日(周六)在洛杉磯華僑文教服務中心，舉辦一場針對憂鬱症 的公眾教育活動。該講座的舉辦，為提高大眾對憂鬱症的認識、預防、治療與復原的知識，以響應日益嚴峻的心理健康 挑戰。

南加州中國大專聯合校友會會長吳典龍表示，選擇憂鬱症做為講座主題，是希望增加大家對此病症的認識。該會特別邀請加州洛杉磯縣心理健康局的心理健康推廣專員王美英來進行分享，幫助大眾更深入理解憂鬱症的影響、治療選項及如何對患者提供更多支持。

根據聯合國世界衛生組織的統計，全球有超過2.64億人受憂鬱症影響；在美國，每年約有1900萬人被診斷患有此病，60歲以上的老年人中約有三分之一受到憂鬱症的困擾，已是一個不可忽視的社會議題。吳典龍希望透過此次活動，能引起大眾對於憂鬱症的關注，並鼓勵社會各界共同努力，支援那些需要幫助的人。

王美英指出，華裔家庭在當地面臨著巨大的生活和工作壓力，當家庭成員面對如自殺等極端問題時，往往無所適從。她強調，在這種情況下，洛杉磯縣心理健康局啟動了針對社區的心理健康推廣計畫，目的是進行早期干預和教育，為民眾提供必要的心理健康知識和支持。該計畫著重於為包括華裔社區在內的各族裔社區，提供早期治療和心理慰藉教育，以減少心理健康問題的發生率和相關問題。王美英表示，透過聆聽社區成員的故事和經驗，心理健康局能夠提供轉介服務，並利用與超過1000個合作單位的夥伴關係，為需要協助的人提供更多資源和支持。