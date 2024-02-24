巴沙迪那學區 裁撤200雇員

巴沙迪那聯合學區教委會開會情形。（取自YouTube直播）

巴沙迪那聯合學區 教委會22日以四票同意、三票反對決議裁員 ，名額相當於109.4個全職有照職位，與90個特別職位。因為刪減幅度是按照工時計算，因此並非整數，而是依照預算 刪減幅度等比計算。

裁員的原因是加州年度預算出現赤字，以及學區入學率減少。反對的委員包括主席Kimberly Kenne與Tina Fredericks，他們認為目前仍未完成影響評估，應該延後表決。

但副主席Jennifer Hall Lee等人卻認為，就算延期也於事無補，3月中之前必須完成預算調整。

裁員幅度最大的是特殊任務的32.6個全職工作。小學教育的各科則為16.8個職位，心理輔導師9個，中學教職11.5個，特殊教育7個，協調師8個，包括2個特教職位。

現場的職員代表強調，來自特教、職涯、技職、社教的名額不成比例的高，這些都是學區應該投資更多的地方。一名代表Andrew Silk，他真的認為教委會需要重新考慮刪除那些職位，「不應該影響（學生）未來發展」。另一人Rena Reyes則說，雖然整體入學率下跌，但是特教入學人數並未減少，刪減特教人員並不合理。