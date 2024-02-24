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台灣會館紀念228 讓不同世代了解台灣史

記者張庭瑜/洛杉磯報導
大洛杉磯台灣會館「二二八的反抗」主題紀念活動將開跑，希望透過電影、紀念會及音樂會等多元活動，讓參與者增進對台灣歷史的了解與紀念。（記者張庭瑜/攝影）
大洛杉磯台灣會館「二二八的反抗」主題紀念活動將開跑，希望透過電影、紀念會及音樂會等多元活動，讓參與者增進對台灣歷史的了解與紀念。（記者張庭瑜/攝影）

洛杉磯台灣會館2024年度「二二八」紀念系列活動開跑。上周舉行新聞發布會，24日起有二二八特展及座談、追思紀念會，以及二二八紀念音樂會等多元活動，歡迎不同背景和年齡的人一起參加，瞭解並紀念台灣的歷史。

洛杉磯華僑文教服務中心主任陳敏永表示，這些紀念活動不僅有助於讓海外的台灣人，更重要的是讓後代深入理解二二八事件的歷史真相，以防歷史重演。他還提到，這類活動對於推動台灣的自由民主發展具有重要意義，通過教育和紀念，能夠培養出一個從過往經驗中學習、朝向光明未來的成熟社會。

大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇也分享自己的童年回憶，提到當時許多大人總是要求孩子保持沉默，而在二二八事件中，許多台灣人蒙受不白之冤。他鼓勵台美年輕一代從歷史中學習和吸取教訓。台灣會館董事黃群雁也表達她對於紀念活動的支持，她指出許多在美國出生的台美第二代，無法透過美國的歷史課程學習到台灣的歷史，因此她支持於會館舉辦這類活動，讓年輕一代能夠解祖輩的歷史。

活動召集人李賢群強調，今年的紀念活動不僅多樣化，還與17個協辦單位攜手合作，展現洛杉磯台灣社群的熱情與支持。他提到，紀念活動從2月17日開始，首先是電影「流麻溝十五號」放映，該電影講述白色恐怖時期在綠島的女性政治犯的生活與抗爭。2月24日將舉辦大型紀念大會，特別關注中共對台灣的武力威脅，並回顧台灣人在二二八事件期間的抗暴精神。2月25日的研討會將邀請多個族群與宗教團體，討論中國的迫害真相及香港民主的覆滅。李賢群也邀請大家參加2月28日在亞凱迪亞社區教會（Arcadia Community Church）舉辦音樂會，一同通過音樂來紀念和反思二二八事件，希望透過這系列活動紀念歷史，也喚起對當前台灣所面臨挑戰的關注與思考。

系列活動從2月17日開始，首先在會館大禮堂放映「流麻溝十五號」電影，透過影像帶領觀眾回顧歷史。2月24日下午，將舉行追思紀念會和點燭默哀儀式，並通過視訊分享國史館館長的致詞以及多個反抗國民黨軍的真實故事，伴隨吉他演奏增添氛圍。此外，24至25日開放的二二八特展，邀請不同世代的台美人參觀，透過英譯手冊讓更多人了解展覽內容。2月25日，台灣人公共事務會洛杉磯分會將主辦一場防止政府暴行研討會，而2月28日晚上則以一場紀念音樂會在亞凱迪亞社區教會緬懷二二八，由台灣人聯合基金會與優社共同主辦。這系列活動不僅是對歷史的回顧，也是對自由與民主價值的深刻反思。

二二八事件 洛杉磯 亞凱迪亞

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