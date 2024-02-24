南加香港校友會聯會 冼世英任新會長

南加州香港校友會聯會以「祥獅獻瑞」為典禮揭開序幕。(南加州香港校友會聯會提供 )

南加州香港 校友會聯會2024年理事就職典禮，2月21日在海珍大酒樓隆重舉行，近200人共襄盛會。洛杉磯高等法院法官關玉霞 (Ruth Kwan) 主持新一屆理事宣誓儀式，場面熱鬧溫馨。

當天活動在熱鬧的黃大仙醒獅團「祥獅獻瑞」表演中揭開序幕，晚宴司儀由夏詠琳 (Hazel Chu) 及李樂晞 (Stephanie Lee) 共同主持。香港校友會聯會2024年理事成員是會長冼世英、副會長阮桂銘、財政翟善方、秘書余力行，理事陳炤、陳兆安、陳冠全、夏詠琳、鍾雅晴、方達恩、何美瑩、何綺雯、林日昇、林鷺明、羅潔儀、李樂晞、韓維文、石松、任霜霜、翁海旋、楊雪勤、楊懷週、徐明豐。

新任會長冼世英 (Chantal Lo) 致詞表示，校友聯會已踏入第28周年，新年新氣象，本屆理事會有四位新成員注入新動力，相信在新舊理事的緊密合作中，對會務有更大的裨益。冼世英表示，將於9月15日在聖蓋博 鄉村俱樂部舉行中秋節聯歡晚會、12月在 The Westin Bonaventure Hotel舉辦年度重頭戲聖誕慈善餐舞會，希望大家繼續給予鼓勵及支持。

當天晚宴餘興節目相當豐富，除了香港人過年最喜歡的「魚蝦蟹」遊戲及「甩麻雀」比賽，更有慈善卡拉OK及幸運大抽獎，會場熱鬧歡樂。

香港校友會聯會獎學基金為註冊非營利組織，一直扶持香港及加州成績優秀但經濟困難之學生在美國攻讀大學，透過獎學基金成功培育了150位香港留學生及本地高中畢業生，共支付之獎學金總額超過210萬美元。有興趣參加香港校友會聯會或捐款支持獎學基金，或申請獎學金者，請瀏覽網址：www.hksaf.org，查詢請電郵：[email protected]，或辦公時間致電話：626-281-8179。