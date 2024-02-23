我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

華裔演員吳漢章 中國大戲院留下手印

記者張宏／綜合報導
著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢中國大劇院外的水泥地上打手印，慶祝他的職業生涯70年和95歲生日。（（James Hong 臉書）
著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢中國大劇院外的水泥地上打手印，慶祝他的職業生涯70年和95歲生日。（（James Hong 臉書）

著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢中國大劇院（TCL Chinese Theatre ）的水泥地上打手印，慶祝他職業生涯70年和95歲生日，他參與配音的新片「功夫熊貓4」也即將上映。

吳漢章在家人攙扶下將手腳印在大戲院門前的水泥上，這不僅是他個人的勝利，也是少數族裔的勝利。對好萊塢來說，尤其是一個歷史性時刻。在經常因缺乏多樣性而受到批評的好萊塢娛樂產業，吳漢章被認可，代表著時代的進步和好萊塢更具包容性。

奧斯卡獲獎電影製作人關家永（Daniel Kwan）和其搭檔Daniel Scheinert及女演員劉玉玲參加了吳漢章的按手印慶典。去年3月的奧斯卡頒獎禮上，關家永和搭檔Daniel Scheinert的影片「瞬息全宇宙」獲得最佳影片榮獲最佳導演獎和最佳原創劇本獎，而吳漢章在片中扮演楊紫瓊的父親。劉玉玲和吳漢章都為「功夫熊貓」系列電影配音，包括將於3月8日首映的「功夫熊貓4」。

吳漢章出生於明尼亞波利斯（Minneapolis），父母是中國移民，他畢業於明尼蘇達大學土木工程專業，之後加入明尼蘇達陸軍國民防衛隊。在韓戰期間，吳漢章被派往阿拉巴馬州的Camp Rucker營接受訓練。因為在軍中他展示了表演實力，因此被留在營地負責現場表演，沒有被派到韓戰戰場。

韓戰結束後，吳漢章在1953年搬到洛杉磯，並在南加州大學完成工程學位。畢業後，他在洛杉磯縣擔任五年半的道路工程師，同時在業餘時間表演。吳漢章表示，1954年他的演藝生涯有了突破，出現在Groucho Marx的遊戲節目「你賭上你的生命」（You Bet Your Life）中，當時他模仿 Marx、James Cagney和其他人，因此喜獲大量粉絲來信，他也找到一名經紀人。

吳漢章是唯一一位與克拉克蓋博（Clark Gable）和Marx合作過的在世演員，他與蓋博1955年出演冒險電影「財富戰士」（Soldier of Fortune）。「瞬息全宇宙」是吳漢章主演的第五部獲得奧斯卡最佳影片提名的電影。其他幾部獲得提名影片有「Love Is a Many-Splendored Thing」、「The Sand Pebbles」、「唐人街」和「Bound for Glory」。

吳漢章的其他電影作品包括「Airplane」、「Big Trouble in Little China」、「黑寡婦」、「銀翼殺手」、「花木蘭」和「反斗智多星2」（Wayne's World 2）。他的電視作品包括「宋飛正傳」、「All in the Family」和「Perry Mason」。吳漢章是1965年創立East West Players的美國亞裔藝術家之一，該組織尋求創造超越主流好萊塢傳統角色的角色，已成為全國首屈一指的亞裔美國劇院。

著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢中國大劇院外的水泥地上打...
著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢中國大劇院外的水泥地上打手印，慶祝他的職業生涯70年和95歲生日。（NBC4截圖）

好萊塢 奧斯卡 亞裔

上一則

房貸利率持平 預測下半年開始降息

下一則

通過 聖荷西未來10年准建6.2萬住房

延伸閱讀

歐巴馬長女用藝名闖影劇圈 自編自導電影入選日舞影展

歐巴馬長女用藝名闖影劇圈 自編自導電影入選日舞影展
「功夫熊貓」4度來襲 奧卡菲娜全新加入

「功夫熊貓」4度來襲 奧卡菲娜全新加入
95歲名演員吳漢章 好萊塢中國戲院按手印

95歲名演員吳漢章 好萊塢中國戲院按手印
賈玲瘦50公斤吃了什麼？這天最崩潰：我還活著嗎

賈玲瘦50公斤吃了什麼？這天最崩潰：我還活著嗎
真田廣之前進好萊塢「幕府將軍」致敬德川家康

真田廣之前進好萊塢「幕府將軍」致敬德川家康
「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影

「熱辣滾燙」還在燒… 賈玲籌拍下部電影

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨