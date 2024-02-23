華裔演員吳漢章 中國大戲院留下手印

著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢中國大劇院外的水泥地上打手印，慶祝他的職業生涯70年和95歲生日。（（James Hong 臉書）

著名華裔演員吳漢章（James Hong）21日在好萊塢 中國大劇院（TCL Chinese Theatre ）的水泥地上打手印，慶祝他職業生涯70年和95歲生日，他參與配音的新片「功夫熊貓4」也即將上映。

吳漢章在家人攙扶下將手腳印在大戲院門前的水泥上，這不僅是他個人的勝利，也是少數族裔的勝利。對好萊塢來說，尤其是一個歷史性時刻。在經常因缺乏多樣性而受到批評的好萊塢娛樂產業，吳漢章被認可，代表著時代的進步和好萊塢更具包容性。

奧斯卡 獲獎電影製作人關家永（Daniel Kwan）和其搭檔Daniel Scheinert及女演員劉玉玲參加了吳漢章的按手印慶典。去年3月的奧斯卡頒獎禮上，關家永和搭檔Daniel Scheinert的影片「瞬息全宇宙」獲得最佳影片榮獲最佳導演獎和最佳原創劇本獎，而吳漢章在片中扮演楊紫瓊的父親。劉玉玲和吳漢章都為「功夫熊貓」系列電影配音，包括將於3月8日首映的「功夫熊貓4」。

吳漢章出生於明尼亞波利斯（Minneapolis），父母是中國移民，他畢業於明尼蘇達大學土木工程專業，之後加入明尼蘇達陸軍國民防衛隊。在韓戰期間，吳漢章被派往阿拉巴馬州的Camp Rucker營接受訓練。因為在軍中他展示了表演實力，因此被留在營地負責現場表演，沒有被派到韓戰戰場。

韓戰結束後，吳漢章在1953年搬到洛杉磯，並在南加州大學完成工程學位。畢業後，他在洛杉磯縣擔任五年半的道路工程師，同時在業餘時間表演。吳漢章表示，1954年他的演藝生涯有了突破，出現在Groucho Marx的遊戲節目「你賭上你的生命」（You Bet Your Life）中，當時他模仿 Marx、James Cagney和其他人，因此喜獲大量粉絲來信，他也找到一名經紀人。

吳漢章是唯一一位與克拉克蓋博（Clark Gable）和Marx合作過的在世演員，他與蓋博1955年出演冒險電影「財富戰士」（Soldier of Fortune）。「瞬息全宇宙」是吳漢章主演的第五部獲得奧斯卡最佳影片提名的電影。其他幾部獲得提名影片有「Love Is a Many-Splendored Thing」、「The Sand Pebbles」、「唐人街」和「Bound for Glory」。