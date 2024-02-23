我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州人最愛狗狗有哪些 第一名揭曉

抖音指引偷渡的美墨邊牆缺口 封了

洛縣新開票所 3月5日初選啟用

編譯胡立宗／綜合報導
開票中心處理郵寄選票的區域四面牆都是落地窗。（取自KABC報導）
開票中心處理郵寄選票的區域四面牆都是落地窗。（取自KABC報導）

郵寄選票的開票過程不時成為政治爭議的話柄。洛杉磯縣為了提高郵寄選票開票過程的透明度，近日在工業市新設郵寄選票專屬開票中心，除了嚴格管制人員進出、選票加強保全，開票所還設置落地窗與攝影機，關心民眾可以全程在場觀看，或是透過網路收看直播。

3月5日初選之前，洛縣首度公開工業市新設的開票中心。此處原是連鎖店Fry's Electronics的賣場，占地14萬4000平方呎，可容納600至800人同時作業。

洛縣選務官羅根（Dean Logan）表示，之前兩次選舉的郵寄選票工作人員都是在暫時選定的處所開票、計票，最大原因是沒有夠大的地方可以讓他們同時作業，但是這次獲得以1000萬元打造的賣場，才使得開票人員得以集中一地，並且實現全程對外公開的目標。

郵寄選票將由側門送達，經過洛縣警局警犬的過濾後，再進行分類，最後送進開放式的開計票中心。選票會先經過掃描、存檔，然後大致分區，在晚間8時投票截止後才開始正式計票。

除了開票中心所有外牆都是落地窗，以便民眾到場觀看，現場也會架設錄影機，以供民眾線上觀看。管制措施部分，除了禁止無關人員進入，開票中心內的電腦都是實體隔離，意即無法連通外部網路，以防駭客干擾。

選務官羅根表示，新設開票中心的意義就在於主動公開，讓所有縣民都能知道開票、計票是公開透明，且可供檢視的。

洛縣 工業市 投票

上一則

歷史街區吸引褪色 金山華埠房價劇跌

下一則

加州獨立屋走俏 1月價量齊揚

延伸閱讀

舊金山飛波士頓聯航班機機翼解體 緊急迫降丹佛

舊金山飛波士頓聯航班機機翼解體 緊急迫降丹佛
印尼大選工作繁重 84名選務人員死亡

印尼大選工作繁重 84名選務人員死亡
洛縣百萬件房產權狀歧視文字 禁售對象包括華裔、日裔

洛縣百萬件房產權狀歧視文字 禁售對象包括華裔、日裔
洛時精選／洛縣百萬件種族歧視權狀 修改要花7年

洛時精選／洛縣百萬件種族歧視權狀 修改要花7年
舊金山首位非公民選務委員 黃穎筠創造歷史

舊金山首位非公民選務委員 黃穎筠創造歷史
全美百大浪漫餐館 芝城Penumbra奪冠

全美百大浪漫餐館 芝城Penumbra奪冠

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28

超人氣

更多 >
AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶

AT&T、Verizon與T-Mobile同時斷線 影響全國數萬用戶
燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變

燕麥早餐連吃7天 她發現這個最大改變
ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作
只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡

只用信用卡 白手起家女富豪絕不碰這張卡
迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨

迪麗熱巴化身天使 瘦成0血色枯骨