洛縣新開票所 3月5日初選啟用

開票中心處理郵寄選票的區域四面牆都是落地窗。（取自KABC報導）

郵寄選票的開票過程不時成為政治爭議的話柄。洛杉磯縣為了提高郵寄選票開票過程的透明度，近日在工業市 新設郵寄選票專屬開票中心，除了嚴格管制人員進出、選票加強保全，開票所還設置落地窗與攝影機，關心民眾可以全程在場觀看，或是透過網路收看直播。

3月5日初選之前，洛縣 首度公開工業市新設的開票中心。此處原是連鎖店Fry's Electronics的賣場，占地14萬4000平方呎，可容納600至800人同時作業。

洛縣選務官羅根（Dean Logan）表示，之前兩次選舉的郵寄選票工作人員都是在暫時選定的處所開票、計票，最大原因是沒有夠大的地方可以讓他們同時作業，但是這次獲得以1000萬元打造的賣場，才使得開票人員得以集中一地，並且實現全程對外公開的目標。

郵寄選票將由側門送達，經過洛縣警局警犬的過濾後，再進行分類，最後送進開放式的開計票中心。選票會先經過掃描、存檔，然後大致分區，在晚間8時投票 截止後才開始正式計票。

除了開票中心所有外牆都是落地窗，以便民眾到場觀看，現場也會架設錄影機，以供民眾線上觀看。管制措施部分，除了禁止無關人員進入，開票中心內的電腦都是實體隔離，意即無法連通外部網路，以防駭客干擾。

選務官羅根表示，新設開票中心的意義就在於主動公開，讓所有縣民都能知道開票、計票是公開透明，且可供檢視的。