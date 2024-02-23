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洛縣最窮城市 華人聚居區上榜 艾爾蒙地僅優於康普頓

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
洛杉磯縣貧富差距非常懸殊。（Unsplash.com）
洛杉磯縣貧富差距非常懸殊。（Unsplash.com）

洛杉磯縣擁有世界著名的大都市，生活成本極高，眾多好萊塢名人、億萬富翁都居住在這里；但同時，也有一些地方處於另一個極端，The Southern Guide日前指出洛縣三個最貧窮的地方，其中包括聖蓋博谷華人聚居地艾爾蒙地市（El Monte）。

艾爾蒙地（El Monte）社區位於洛杉磯東部的聖蓋博谷，被稱為「聖達菲步道的盡頭」（The End of the Santa Fe Trail），它是加州第56大城市，美國第254大城市。艾爾蒙地市2019年人口為11萬5487人，目前人口年增長率1.7%，自2010年人口普查以來，該城市人口共增長了2.09%，人口密度為每平方哩1萬2115人 。

艾爾蒙地市男性平均年齡35.7歲，女性平均年齡34.2歲。該城市的家庭收入中位數為4萬9003元，貧窮率19.5%。近年來，租金中位數每月1282元，房產價值中位數45萬4900元。

另外兩個被The Southern Guide評為洛縣最貧窮的城市，包括霍桑市（Hawthorne）和康普頓市（Compton）。霍桑是是洛杉磯大都會區的一部分，同時也屬於南灣（South Bay）都會區，SpaceX公司的總部就設在這裡。

根據人口普查局的數據，霍桑2020年人口為8萬8083人，是加州第100大城市，美國第409大城市。霍桑市人口目前每年以負0.71%的速度下降，人口密度每平方哩1萬3951人，居民平均年齡是33.2歲，其中男性32.3歲，女性34歲。霍桑市的家庭收入中位數為5萬4215元，貧窮率為15.4%。近年來，該城市月租金中位數為1261元，房產價值中位數為56萬4300元。

位於洛縣南部的康普頓無疑是該縣最貧窮的城市，貧窮率最高。人口普查數據顯示，2020年該城市人口為9萬5740人，是加州第82大城市，美國第358大城市。康普頓的人口目前正以每年負0.78%的速度下降。康普頓的人口密度為每平方哩9385人，平均年齡31.2歲。該城市的家庭收入中位數5萬2883元，貧窮率20.5%。近年來，租金中位數每月1219元，房屋價格中位數35萬5200元。

艾爾蒙地 人口普查 加州

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