ABC學區中英沉浸課程 廣受家長學生歡迎

ABC聯合學區華裔教委、現任教委主席謝苗家貞（Sophia Tse）介紹，該學區本學年新推出中英沈浸課程，反響熱烈。（ABC聯合學區）

有眾多華人 的ABC聯合學區 ，2023至2024學年開始推出中英文沉浸課堂，家長學生反應十分熱烈。該雙語沉浸課程從幼稚園開始，一直到高中，不僅讓孩子掌握語言，還學習文化。

ABC聯合學區華裔教委、現任教委主席謝苗家貞（Sophia Tse），是中英文沉浸課程的主要推動者。她說，雖然本學區有很多華人，但一直沒有中英文沉浸課程。在她的推動及其他教委支持下，終於在今年推出該課程。謝苗家貞說，一經推出，學生報名踴躍，目前已經增設第二班。

ABC學區中英沉浸課程中，一天的教學一半為中文，一半是英文，中文教學部分，採用的是繁體字教學。任何該學區的學生都可以參加，不限族裔。目前小學一至六年級中英雙語課程，在Stowers小學教授，中學在Carmenita中學教授，高中課程則在喜瑞都高中（Cerritos High School）。2024至2025學年起，中英雙語沉浸課程將擴展至幼稚園起。

謝苗家貞說，前幾天參訪該課程，發現不僅有華人小孩，還有很多其他族裔的孩子。她說，「很驕傲可以推出這個課程。看到孩子們學習中文，真的很感動」。謝苗家貞說，她曾經擔任過中文學校校長，她的願望就是充當語言的橋樑，讓孩子們接觸更多語言和文化。謝苗家貞坦言，雖然ABC學區很優秀，但同樣有生源流失問題。相信中英沉浸課程，可以吸引更多學生；但該課程擁有的資源有限，也是令人擔憂的一點。

除了中英沉浸課程，ABC學區的幼稚園過渡學校（TK）及幼稚園至小學六年級學生，每周都要接受45分鐘的中文文化課。

ABC聯合學區包含城市Artesia，喜瑞都大部分地區，Hawaiian Gardens，聖蓋博河以東的Lakewood地區，以及長堤市、諾瓦克（Norwalk）、La Mirada、Santa Fe Springs的一小部分。其中包含的La Mirada市的部分，只涵蓋商業區，無居民區。

ABC聯合學區是南加州 的大型學區之一，教學質量一流。該學區致力於提供世界一流教育。其教學成就斐然，學校廣受表彰，其中包括18所加州傑出學校、17所金絲帶獎學校、六所國家藍絲帶獎學校。該學區所有五所初中，都被評為全國觀摩學校、Tracy高中評為模範繼續教育高中，以及21所磁鐵學校/學院，特別是惠提尼高中（Whitney H.S.）的學術水準，多次排名加州第一。此外，學區還有八個學校和教學項目，獲得加州學校教委協會金鐘獎。