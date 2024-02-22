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David Milton參選洛縣檢察長：不滿賈斯康輕縱罪犯

記者劉子為／蒙特利公園報導
David Milton法官（中）拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。（記者子為／攝影）
David Milton法官（中）拜訪洛杉磯世界日報社長于趾琴（右）。（記者子為／攝影）

對David Milton法官而言，最重要的是盡力實現所有人的公平與正義，為達到這一目標，他正參與競選洛杉磯縣檢察長（LA County District Attorney），並承諾會通過遵守法律與秩序，嚴厲打擊犯罪行為，盡力保護受害者，將洛杉磯縣打造成更安全、更公正的社區。Milton 16日來到洛杉磯世界日報，拜訪社長于趾琴並深度分享他的競選心路歷程和政見。

談及之所以參與競選，Milton分享到，主要是因為不滿賈斯康（George Gascón）現有政策，讓洛縣治安愈來愈糟糕。Milton從事公共服務多年，目前是一名私人法官（private judge），此前當過檢察官，也曾擔任洛縣高等法院的法官，他認為競選最大的優勢，是豐富的司法經驗。他曾與很多危險的人打過交道，處理過各種棘手案件，並能站在不同角度看待問題。同時也有成功的管理經驗，有信心成為一名卓越的領袖。

Milton指出，在賈斯康現行政策下，許多罪犯難以被指控，或能輕易被釋放，導致洛杉磯縣犯罪率增加，法律受到藐視。Milton舉例，他曾經起訴過一個窮凶極惡的連環殺人犯，並將此人繩之以法，本想判死刑，最終判終身監禁。而且在賈斯康擬定的政策下，此人極可能不用終身待在獄中，後果不堪設想。

基於當下糟糕的治安情況，Milton指出，如果他當選，會立即推翻賈斯康現行政策，並制定新政策，保護公共安全。 這些新政策包括：打砸搶等盜竊案，應以入室盜竊或搶劫罪指控，而不只是小偷小摸；仇恨犯罪應該被指控；殺害警官或被警官殺害的案件，會接受Milton的個人審查；對兒童性侵犯、使用槍枝或對受害者造成身體傷害，加害者應入獄；非法入境移民若犯罪，應按法律一視同仁，該驅逐出境時，應該遣返等。

比起加州現行的對罪犯處理較綿軟的政策，Milton提出的新策略，都較為強硬，他表示，法律是他唯一的指標，罪犯應該為其行為負責，而不是逃之夭夭或在監獄登記後就能一走了之。他指出，數據表明，67%的罪犯非首犯，他們之所以反覆作案，是因為沒有受到應有的制裁。Milton將敦促對累犯判處最高刑罰，同時會尋求途徑幫助囚犯找到工作，並在釋放後利用電子監控程序，減少其再次犯罪的可能性。

洛杉磯 洛縣 加州

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