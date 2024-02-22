防彈不防雨？ Cybertruck雨後竟「生鏽」

Cybertruck官方宣稱車身有抗凹痕、損壞和長期腐蝕的功能。（記者朱敏梓／攝影）

今年2月加州 連降豪雨，一些特斯拉 Cybertruck 車主發現，當車子被淋濕時，鋼製外表上會出現微小的橙色和灰色痕跡，疑似車身「生鏽」。

特斯拉推出的電動皮卡Cybertruck一直以車身「超硬不銹鋼外殼」作為一大特點，官方宣稱「有助於減少凹痕、損壞和長期腐蝕」，創始人馬斯克 甚至聲稱，該車身連子彈都射不穿。然後在本月早些時候，三名車主在加州Cybertruck Owners Club論壇上抱怨，車子淋雨後出現了「生鏽」的情況。

一位名叫Alex的車主在2月8日的帖子中稱其為「橙色色調的斑點」。另一位發文者Max在2月1日寫道：「今天剛收到我的Cybertruck。顧問特別提到，Cybertruck在雨中會出現橙色鏽跡，需要對車輛進行拋光。」之後Max再次發文稱，在下了雨之後，Cybertruck車身出現了微小橙色痕跡，並補充說這些痕跡用洗潔精清洗後仍然存在。

一位Cybertruck分享了車身上的生鏽斑點。（CYBERTRUCK車主俱樂部網站）

另一位名為Will的論壇成員寫道，他注意到車身在洛杉磯2月幾天降雨中被腐蝕。照片顯示他的Cybertruck鋼製外表上有數十個橙色和黑色的點。但他後來寫道，使用Bar Keepers Friend清潔劑品牌應用可以輕鬆去除斑點。

對此，特斯拉的長期愛好者Justin Demaree表示，這只是散落在車身上的金屬碎片，而這種碎片如果暴露在潮濕環境或是雨水中就會生鏽。Cybertruck工程師Wes Morrill也回應了該電動皮卡在雨中生鏽的說法，並澄清說，這些鏽斑只有「針頭」大小，並不是其不銹鋼車身的一部分。在X上的一篇貼文中，Morrill聲稱，生鏽的不是Cybertruck的金屬本身，這些橙色斑點被解釋為可能從工廠生產時或是鐵路運輸時散落的金屬顆粒。

Morrill表示，不銹鋼具有反應性，上面的遊離鐵會生鏽，這只是表面汙染，很容易清除。而特斯拉創始人馬斯克也似乎證實了這種說法，他在Morrill的這條貼文評論裡寫道「是的」。