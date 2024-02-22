洛杉磯媒體人韓漪過世 享壽95歲

洛杉磯資深媒體人韓漪過世享耆壽95歲。(家屬提供)

在洛杉磯 新聞界耕耘逾30年的韓漪 (HAN Yi)，於2024年2月12日晨10時安詳往生，享耆壽95歲。家屬訂於3月1日星期五下午1至2時在玫瑰崗「華園」舉行告別式，恭請西來寺法師頌經，親友來賓致詞送行，次日下午1時火化，4月12日下葬於 Carnation Lawn。

抗戰時期韓漪生於南京，成年後加入中華民國 海軍，轉戰於天生港、青島之間，駕駛同安、中澄等艦，執行舟山、嵊泗列島等撤退任務。1949駐守澎湖時冒險吊移港內的未爆水雷，退役後轉往台灣定居。

憑藉文筆與熱情，韓漪考進聯合報前身之一經濟時報擔任實習記者，深受王惕吾、劉昌平、黃仁等之栽培教導，先後擔任記者、社會小組召集人、經濟日報工商服務部經理等職。1979年退休來美，任洛杉磯生活資訊/買賣專欄社長。1985年發起成立南加州 華人新聞記者聯誼會。1993美國中西部世紀水災時，他協助王惠蘭（時任洛杉磯世界日報社長）動員僑界賑災募款，幾周內籌得60萬美元，連同中華民國外交部赈助的40萬美元，由子韓一江代表飛往救世軍聖路易總部救濟災民。

韓漪家屬敬請親友參加3月1日下午１時在華園（Hua Garden）舉行的告別式，地址：Rose Hills Memorial Park（3888 Workman Mill Road, Whittier, CA）一號大門進入，右手第一條轉入華園停車場。