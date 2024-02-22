洛市撥款380萬 保護泛海廣場清除塗鴉

洛杉磯市議會16日批准了380萬美元預算，用於清除泛海廣場塔樓外牆的塗鴉及保護該建築。（記者趙健/攝影）

洛杉磯 市議會16日批准了一項380萬美元的預算 ，用於保護市中心未完工項目泛海廣場（ Oceanwide Plaza）的安全，以及清除遭到嚴重破壞的外牆塗鴉。市議會指示市檢察官透過法律手段，向中國地產開發商泛海控股收回這筆資金。

這項動議由代表該地區的華裔市議員梁家訓（Kevin de Leon）提出。其中，110萬美元資金將用於增建及保護隔離柵欄，270萬美元將用於支付消防等安全服務以及清除約30層的外牆塗鴉。 動議還要求市檢察官和行政官員在30天內提出法律策略，以追回該市支付的所有相關費用。

自從幾週前泛海廣場塔樓外牆遭塗鴉的照片和影片瘋傳以來，這座未完工的商業大樓近日一直成為人們關注的焦點。上周，又有一名男子在毫無安全措施的情況下從塔樓頂層跳下，上演了一場極限跳傘。然而，這些似乎也只是泛海廣場問題的冰山一角。據NBC電視台報導，負責泛海廣場工程建設的建築公司Lendlease和幾家分包商，已於近日向聯邦法院提交了請願書，要求法官迫使泛海廣場業主泛海控股非自願破產 。

泛海廣場的建設於2015年開始，最初預算約9億美元。 然而，自2019年開始，由於開發商的資金斷裂，該項目一直處於停工狀態，成為洛杉磯市中心最大的未完工項目，拖欠建築公司Lendlease及分包商工程款總計約2億美元。 今年1月，洛杉磯市宣布該房產不合規，原因是該物業「普遍破舊或維護不當導致衛生條件不足」。

據悉，百慕達法院已於去年9月下令對總部位於北京的中國泛海控股公司進行清算，並指其因泛海廣場項目面臨 2億2000萬美元的訴訟責任。