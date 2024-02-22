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橙縣風暴雨水 30萬人可用一年

洛杉磯訊
南加州近期遭遇罕見冬季風暴，橙縣水務局成功蓄積足夠供30萬人使用一年的雨水。（abc7電視台）
南加州近期遭遇罕見冬季風暴，橙縣水務局成功蓄積足夠供30萬人使用一年的雨水。（abc7電視台）

本周席捲南加州（Southern California）大部分地區的冬季風暴，為橙縣帶來顯著的降雨量。橙縣水務局（Orange County Water District ）也宣布，自2月份以來，已成功收集到足夠供應超過30萬人一整年所需的水量。這一成就得益於與普拉多大壩（Prado Dam）陸軍工程兵團的緊密合作。

橙縣水務局補給及濕地營運總監（Director of Recharge and Wetland Operations）史密斯（Ben Smith）表示，儘管幾周前該地區的情況看似乾旱，目前的水位卻高於平均水平。他指出，自水年開始以來，該地區的平均水深約為10.5英寸，但目前的水深接近14.6英寸。史密斯提到，當降雨量過大，水位下降速度太快時，將雨水導入地下含水層進行儲存的過程會顯得跟不上。

他進一步解釋說，因為雨水幾乎在同一時間內落下，需要時間將其從地面導向地下。目前，在安那罕（Anaheim）的儲水設施和普拉多大壩的蓄水空間已經達到滿容量。因此，橙縣水務局認為，在暴風雨期間能有幾週或一個月的間隙，將是理想的情況。

為了預防普拉多大壩或聖塔安那河（Santa Ana River）沿岸可能出現的洪水氾濫，安那罕河上的充氣水壩在20日（周二）被迫拆除，以便讓水流入海洋。橙縣水務局的工作人員表示，平均每年大約只有10天無法捕獲所有風暴水流，因此他們正在尋求更有效的風暴水流收集方法。

為進一步提升其收水能力，橙縣水務局也在河濱縣的普拉多大壩進行預測知情水庫運作（FIRO）的測試。橙縣水務局總裁格林（Cathy Green）表示，通過積極的水資源管理策略，橙縣水務局不僅確保了水供應的穩定，還成為了業界的模範。格林表示，橙縣水務局將持續努力提升雨水收集效率，並探索增加當地水源供應的所有可能途徑。

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