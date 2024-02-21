洛城新語╱有線電話即將謝幕

「沃森先生，請到這裡來，我要見你。」1876年3月10日，發明家貝爾(Alexander Bell)撥通了世界上第一個電話，打給他的助手。這個只有一句話的簡短通話，標誌著人類從此進入電話時代，遠距離實時語音通訊成為現實。

電話堪稱科技史上最偉大發明之一。難以想像如果沒有電話，現代人的生活會是甚麼樣子。然而最偉大的發明也可能有走入歷史的一天。對於電話的最初形式固網電話（landline）也就是有線電話，向它說再見為時不遠。

媒體報導，電信巨頭AT&T 提出終止提供加州 大部分地區有線電話服務的計畫，引發居民擔心與抗議。這家電信巨頭已經向加州公用事業委員會(CPUC)提出申請，要求撤銷住宅有線電話服務，理由是這項服務已經是 「不再需要的歷史古玩」。

AT&T全稱是美國電話電報公司。其名稱中的兩個「T」，一個代表電報(Telegram)，另一個代表電話(Telephone)。

電報在歷史上曾起過非常重要作用。但是早在多年前就已經徹底消失了。現在有一個流行的手機即時通訊程式名稱就叫「Telegram」，可能就是對這項已經被取代的技術的紀念。

繼電報之後，有線電話成為歷史，完全可以預期。蹤觀科技史可以發現，當一項新技術能完全取代舊技術的作用，並且能做得更好的時候，舊技術就會被新技術取代。電報被淘汰，是因為電子郵件和各種即時通訊程式完全可以取代電報功能，並且可以做得更好。

有線電話也是這樣。自從智慧手機普及至人手一支，有線電話的使用率就急遽下降。很多家庭都已經完全取消固網電話服務，完全只用手機與他人通話。現代智慧手機功能不只有通電話。而作為電話使用時，手機具有有線電話的一切功能。與有線電話相比，手機最大的優點就是不受物理位置限制，任何有信號的地方都可以通話。僅此一項，就足以令有線電話被手機取代。

AT&T決定取消有線電話服務，主要是因為有線電話的服務需求下降，其住宅客戶只有不到7%的家庭仍使用有線電話。他們表示，繼續提供「過時」的電話技術，消耗了他們原可用來擴展最先進寬頻網路的資源。

反對者認為，手機雖然很普及，但也總還是有一些人沒有手機。更重要的是，如果發生停電或重大自然災害，手機通訊很可能中斷。如果這時候民眾需要打電話求救，手機往往靠不住。相反，有線電話就比較不容易受影響，關鍵時刻可以發揮至關重要的作用。

這些理由都是成立的，但是恐怕不足以讓AT&T改變心意。AT&T畢竟是一家營利性公司，以追求利益最大化為目標，無可厚非。有線電話如果無利可圖，自然會成為被砍掉的對象。

加州法律要求，特定地區必須至少有一家電信公司負責提電話服務給有需要的居民。在這種情況下，與其強迫AT&T繼續提供有線電話服務，或許可以考慮讓AT&T把所剩的有線電話業務切割出來，出售給政府或者其他願意接手的小電信服務商去運營。這樣，需要有線電話的家庭仍可使用這項服務，AT&T也可甩掉包袱，將資源投入研發更新通訊技術。