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豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

記者丁曙／綜合報導
接連兩場風暴襲擊南加，派洛斯福德斯（Rancho Palos Verdes）山體滑坡，導致房屋下沉和破裂。（縣委Janice Hahn臉書）
接連兩場風暴襲擊南加，派洛斯福德斯（Rancho Palos Verdes）山體滑坡，導致房屋下沉和破裂。（縣委Janice Hahn臉書）

接連兩場風暴襲擊南加，導致海濱高檔社區派洛斯福德斯（Rancho Palos Verdes）山體滑坡，導致公路扭曲、房屋下沉和破裂，以及著名教堂瀕臨倒塌，城市宣布進入緊急狀態，縣委呼籲州長現場視察。

洛杉磯縣第四區縣政委員夏珍妮(Janice Hahn) 19日發表聲明，敦促州長紐森（Gavin Newsom）前往派洛斯福德斯牧場查看土地移動造成的破壞。聲明指出，「我們需要州長的幫助。據我了解，派洛斯福德斯牧場市將要求州長宣布當地社區進入緊急狀態。 我想，如果州長來到這裡，看到扭曲的街道、下沉和破裂的房屋，以及瀕臨倒塌的歷史悠久的旅人教堂，他就會理解這項要求的緊迫性。 這是一場日益嚴重的危機，我敦促紐森州長來訪視察，百聞不如一見。」

當地市府領導人呼籲加州州長紐森宣布全州進入緊急狀態，因為派洛斯福德斯牧場海濱社區的土地繼續變形。

由於持續不斷的山體滑坡摧毀了房屋、扭曲了道路，並威脅許多房主的生活，該市已經宣布當地進入緊急狀態。

在上個月首場暴雨到本週又一輪暴雨之後，派洛斯福德斯牧場的情況，現在比以往任何時候都更加嚴峻。歷史悠久的旅人教堂（也稱為「玻璃教堂」）上週因附近地面持續移動而無限期關閉。教堂附近的空拍鏡頭顯示，派洛斯福德斯南路有一個巨大的隆起物，這是鄰近的沿海道路，也是該市居民的交通動脈和緊急路線。

市政府官員表示，土地正在加速滑動，有人估計每年滑動速度高達 10 英尺。聯邦緊急事務管理局先前授權數百萬人使用地下井將水從地面引導到海洋來修復正在發生的滑坡，但該項目預計要到明年才能開始。

緊急狀態 紐森 暴雨

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