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少數族裔女性 Maria Ramirez靠努力證明價值

記者劉子為／蒙特利公園報導
Ramirez是首個擔任副檢察長要職的西裔女性，希望她的領導力能為洛縣努力打拼的人們保駕護航（受訪者提供）
Ramirez是首個擔任副檢察長要職的西裔女性，希望她的領導力能為洛縣努力打拼的人們保駕護航（受訪者提供）

Maria Ramirez是首個擔任副檢察長要職的西裔女性，多年經驗令她懂得如何管理數千名檢察官、調查員和相關辦公室職員。她從1990年開始加入洛杉磯縣檢察官辦公室(LADA)，工作了30多年，曾在多個部門任職。2019年，Ramirez被任命為特別檢控組（Specialized Prosecutions）負責人，負責7大檢查科室，包括重大犯罪、幫派、毒品、性犯罪、家庭暴力和青少年犯罪等案件的起訴，管理260多名員工。

作為在LADA管理層罕見的西裔女性，Ramirez表示她的職業道路充滿挑戰，在1980年代剛加入LADA時，整個辦公室都是男性主導，沒有女性領袖，她需要探索自己的道路。儘管並不受到重視，Ramirez決定通過努力工作讓人們看見她的價值，而她也成功做到了。伴隨著更多女性加入LADA，Ramirez也成為了許多人的導師和榜樣，她也希望通過成為檢察長擴大影響力，激勵更多女性進入司法系統。

Ramirez出生在洛杉磯，父母是都墨西哥移民，她的祖父和父親在20世紀60年代來到美國，並通過努力工作逐步創建了美好的生活，因此，Ramirez深知移民的不易與艱辛。Ramirez認為，移民不僅是作為受害者還是作為罪犯，都應該獲得更公平的對待，LADA也會更多聆聽移民的聲音。同時，受家庭氛圍的影響，Ramirez相信努力的力量，她希望她的領導力能為洛縣努力打拚的人們保駕護航。

天普市候任市議員陳祥寧（Ed Chan）對Ramirez表示支持，認為她是最合適的檢察長人選，他指出最近的民調顯示，Ramirez在多個榜單上都名列前茅，表明公眾對她的信任與支持。

移民 洛杉磯 天普

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