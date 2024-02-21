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角逐洛縣檢察長 Maria Ramirez訪世報談理念

記者劉子為／蒙特利公園報導
洛縣現任首席副檢察長Maria Ramirez（左）拜訪于趾琴社長（記者子為/攝影）
洛縣現任首席副檢察長Maria Ramirez（左）拜訪于趾琴社長（記者子為/攝影）

洛杉磯縣現任首席副檢察長Maria Ramirez正在競選洛縣檢察長一職，她表示會運用在洛縣檢察官辦公室（LADA）多年的管理經驗，重塑公民信任，確實保護居民。Ramirez 2月16日來世界日報洛杉磯社拜訪于趾琴社長，分享競選理念和政見。

Ramirez指出參與競選的主要原因是看到LADA內部的混亂與不公平，她認為LADA目前缺乏真正的領袖，員工不斷流失。同時LADA背離其本質，即指控犯罪和維護公共安全，維繫社會正義與公平，她有信心成為一個帶領團隊回歸初心的領導者。

Ramirez表示，她如果當選，一定會把公共安全視為重點，尤其會關心脆弱社區的安全。根據調查，洛縣民眾最關心的就是生活安全，擔憂日漸增長的入室搶劫、打砸搶案件。Ramirez指出，她如果當選會帶領團隊依法懲治犯罪，指控更多犯罪。此外，在指控時她會注意每個案件的特殊性，假如是年輕人首次犯罪，所承擔的責任和成年慣犯會不一樣。

Ramirez認為，現行制度下受害者往往被忽略了，她希望能給予受害者更多聲音。因為每個案件每位受害者都是不同的，她會不斷傾聽來自不同社區的聲音，根據社區的反饋調整策略。比如針對仇亞犯罪，Ramirez認為需要聆聽亞裔社區的想法以調整政策。目前對於仇恨犯罪的判決往往難以定義，Ramirez覺得，如果受害者認為遭遇了仇恨犯罪，要多從其視角理解其感受，再做出公正的判斷。

除了指控犯罪和保護受害者，Ramirez認為加強LADA與洛縣各級政府部門的合作也十分重要，以改善基礎設施和資源配備。同時，LADA內部員工們也需要獲得更多教育，比如心理健康的教育幫助有心理問題的人。

Ramirez其他政見還包括：有效治理遊民問題，需要各級政府、醫療機構、非營利性組織和執法部門多方的合作，LADA也應該與法庭合作，以確保有精神問題和毒癮的遊民，能夠獲得幫助，從而走上康復之路；管控槍枝暴力，計劃實施更嚴格的槍枝管控計劃，減少非法槍枝進入社區；健全移民政策，LADA有責任確保移民在刑事案件上獲得公平的司法審判等等。

和其他11位候選人相比，Ramirez認為她的優勢是在LADA任職30多年累積的豐富管理經驗，與許多罪犯直接打過交道。同時，Ramirez指出她善於聆聽和合作，能夠與洛縣每個社區保持良好關係，針對不同社區的不同情況制定有效保護社區的政策。

Ramirez(左二)表示，若能當選會重塑公民信任，切實保護居民（記者子為/攝影...
Ramirez(左二)表示，若能當選會重塑公民信任，切實保護居民（記者子為/攝影）

洛縣 遊民 洛杉磯

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