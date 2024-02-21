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山區迷路無訊號 靠iPhone「SOS 緊急服務」獲救

記者趙健／洛杉磯市報導
對於iPhone 14或後續機型，啟動「SOS緊急服務」後，手機沒有無線訊號時也能自動撥打當地急救電話。（蘋果官網）
對於iPhone 14或後續機型，啟動「SOS緊急服務」後，手機沒有無線訊號時也能自動撥打當地急救電話。（蘋果官網）

18日晚，一名徒步旅行者在天使國家森林(the Angeles National Forest)內受困後，利用蘋果手機iPhone 14上的「SOS 緊急服務」功能發出求救信號，最終獲救。 專家提醒民眾，應提前熟知這類求救功能的使用方法。

當晚約8時，一名救援志工接到了這名徒步者的求救信息，顯示求救者在NASA噴射推進實驗室（Jet Propulsion Laboratory）附近失蹤。接到訊息後，救援小組一直透過衛星簡訊與這名求救者聯絡，並告訴他留在原地。救援小組最終經過一個半小時的搜尋，找到了這名求救者。

這並不是天使國家森林的旅客第一次使用蘋果手機的緊急救援服務。去年12月，該技術幫助救援人員找到了兩名車禍受害者所在的位置 ，當時受害者的汽車從懸崖上墜落300呎。

專家表示，蘋果手機的SOS衛星服務是iPhone 14的新功能，可讓用戶在沒有無線訊號時，透過衛星簡訊連接到緊急服務。此外，當使用者發生事故或嚴重跌倒時，手機也能感知到緊急情況並自動發出警報訊息。 用戶應提前熟知這項功能的操作方法，在緊急時刻發出求救訊息。

如何使用iPhone的「SOS緊急服務」

按住側邊按鈕和任一音量按鈕，直到出現「SOS緊急服務電話」（SOS Emergency Call）的滑塊，拖移滑塊以撥打緊急電話。若是iPhone 7 或更早的機型，則需快速按下側邊或頂端按鈕五次。

據蘋果官網介紹，啟動「SOS緊急服務」後，iPhone會自動撥打當地的緊急電話號碼。 如果用戶提前在手機上添加了緊急聯絡人，iPhone也會將當前位置分享給緊急聯絡人。 SOS模式啟動後，若求救者的位置變動，緊急聯絡人也會收到更新後的位置信息。

官網強調，只有iPhone 14或後續機型，才能保證手機不在Wi-Fi覆蓋範圍內或無法連接移動網絡時，可透過衛星傳送SOS簡訊至緊急服務部門。

如何新增緊急聯絡人

打開iPhone「健康」（Health）應用程式後，點擊右上角的個人資料照片，點擊「醫療急救卡」（Medical ID），點擊「編輯」，然後滾動到「緊急聯絡人」，點擊「新增緊急聯絡人」， 選擇新增聯絡人及與對方的關係。

如何使用Apple Watch

除蘋果手機外，Apple Watch的「SOS緊急服務」也能讓用戶快速撥出呼救電話、通知緊急聯絡人。按住手表的側邊按鈕（旋轉數位表冠下方的按鈕），直到「SOS緊急服務電話」的滑塊出現，從左至右拖移滑塊撥打緊急電話。 若持續按住側邊按鈕，Apple Watch會在倒數計時後自動撥打。

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