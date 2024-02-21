我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州將再度補助首購族 申請人4月抽籤

學者：台海若爆戰爭 中國人口將雪崩 2100年剩2.8億人

畫家馬文典 九龍圖、千里江山圖慶祝龍年

記者張宏／洛杉磯報導
馬文典（中）首次來南加辦展，他和來賓合影。（記者張宏／攝影）
馬文典（中）首次來南加辦展，他和來賓合影。（記者張宏／攝影）

來自中國北京的水墨畫家馬文典，日前首次在洛杉磯開展。在龍年伊始，展出他臨摹南宋陳容的「九龍圖」，及耗時兩年臨摹北宋王希孟的12米長卷「千里江山圖」等作品。

馬文典表示，今年正值龍年，這次畫展主打「九龍圖」和「千里江山圖」。「九龍圖」來自南宋畫家陳容，陳容以畫墨龍著稱，「九龍圖」真跡，目前存放在波士頓美術館。他在臨摹過程中，抓住原作龍隱於雲和水的精髓，展示龍的氣象萬千。龍在中國傳統文化中占有重要地位，他希望通過這幅畫慶祝龍年到來。而臨摹「千里江山圖」的目的，也是希望讓海外華人能感受祖國大好河山，這幅長卷顏料他全部選用礦物顏料，如綠色是孔雀石研磨，藍色是青金石。

現場觀眾近距離欣賞馬文典臨摹的「千里江山圖」。（記者張宏／攝影）
現場觀眾近距離欣賞馬文典臨摹的「千里江山圖」。（記者張宏／攝影）

馬文典表示，他喜歡比較豪放的畫風，其繪畫風格也多是大寫意的風格，但是「千里江山圖」更為細緻，佈局和原作者大致相同。因為這幅長卷的真跡年代久遠有部分破損和缺失，他繪製過程要把缺損和模糊部分通過到現場采風將其補全，因此這不是單純的臨摹，還賦予他的觀察和發揮。

「千里江山圖」顏料全部選用礦物顏料，如綠色是孔雀石研磨，藍色是青金石。（記者張宏...
「千里江山圖」顏料全部選用礦物顏料，如綠色是孔雀石研磨，藍色是青金石。（記者張宏／攝影）

這次展出馬文典50多幅作品，作品涵蓋山水、花鳥、動物、人物等多種題材和藝術形式。其中12生肖圖風格各異，配上他寫的詩，對應生肖特點，別有趣味。馬文典表示，他喜歡給畫配詩和文字，例如其中一幅騎駱駝的男子，在駱駝身上掛著很多東西，他就配上網路很火的一句話「哪有什麼歲月靜好，不過是有人替你負重前行」。

來自北京的水墨畫家馬文典，日前首次在洛杉磯開展。（記者張宏／攝影）
來自北京的水墨畫家馬文典，日前首次在洛杉磯開展。（記者張宏／攝影）

畫作在意廬會所展出，由加州傳奇藝術品拍賣公司主辦，加州中國畫院、加州意廬會所協辦。 現場吸引藝術愛好者、收藏家和民眾欣賞。一名華人老先生，還把他收藏的幾幅馬文典畫作拿出展覽，他表示，很喜歡馬文典這種寫意、有趣的風格。

加州 華人 洛杉磯

上一則

印地安部落圖騰柱 昭示的意義真有趣

下一則

角逐洛縣檢察長 Maria Ramirez訪世報談理念

延伸閱讀

加州首購族免頭款申請 4月啟動

加州首購族免頭款申請 4月啟動
房屋保費飛漲擬修法 3╱26聽證會

房屋保費飛漲擬修法 3╱26聽證會
流感等疫情放緩 新冠仍頑固致命

流感等疫情放緩 新冠仍頑固致命
有機垃圾回收減75% 2025難達標

有機垃圾回收減75% 2025難達標
加州獨居男餵食比特犬遭撕咬致死 朋友發現遺體

加州獨居男餵食比特犬遭撕咬致死 朋友發現遺體
加州破獲零元購集團 亞馬遜赫見贓物販售

加州破獲零元購集團 亞馬遜赫見贓物販售

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22

超人氣

更多 >
生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物

生理年齡年輕20歲 長壽專家每天吃這5種食物
想買便宜機票 把握出發前這個時間段

想買便宜機票 把握出發前這個時間段
開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉

開盤60秒狂賣滬深股票25億 中國私募巨頭道歉
紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌

紐約女在寵物店踢狗籠 還搧觀光客巴掌
大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元

大學畢業後續住家裡12年 亞裔女攢下40萬元