畫家馬文典 九龍圖、千里江山圖慶祝龍年

馬文典（中）首次來南加辦展，他和來賓合影。（記者張宏／攝影）

來自中國北京的水墨畫家馬文典，日前首次在洛杉磯 開展。在龍年伊始，展出他臨摹南宋陳容的「九龍圖」，及耗時兩年臨摹北宋王希孟的12米長卷「千里江山圖」等作品。

馬文典表示，今年正值龍年，這次畫展主打「九龍圖」和「千里江山圖」。「九龍圖」來自南宋畫家陳容，陳容以畫墨龍著稱，「九龍圖」真跡，目前存放在波士頓美術館。他在臨摹過程中，抓住原作龍隱於雲和水的精髓，展示龍的氣象萬千。龍在中國傳統文化中占有重要地位，他希望通過這幅畫慶祝龍年到來。而臨摹「千里江山圖」的目的，也是希望讓海外華人 能感受祖國大好河山，這幅長卷顏料他全部選用礦物顏料，如綠色是孔雀石研磨，藍色是青金石。

現場觀眾近距離欣賞馬文典臨摹的「千里江山圖」。（記者張宏／攝影）

馬文典表示，他喜歡比較豪放的畫風，其繪畫風格也多是大寫意的風格，但是「千里江山圖」更為細緻，佈局和原作者大致相同。因為這幅長卷的真跡年代久遠有部分破損和缺失，他繪製過程要把缺損和模糊部分通過到現場采風將其補全，因此這不是單純的臨摹，還賦予他的觀察和發揮。

「千里江山圖」顏料全部選用礦物顏料，如綠色是孔雀石研磨，藍色是青金石。（記者張宏／攝影）

這次展出馬文典50多幅作品，作品涵蓋山水、花鳥、動物、人物等多種題材和藝術形式。其中12生肖圖風格各異，配上他寫的詩，對應生肖特點，別有趣味。馬文典表示，他喜歡給畫配詩和文字，例如其中一幅騎駱駝的男子，在駱駝身上掛著很多東西，他就配上網路很火的一句話「哪有什麼歲月靜好，不過是有人替你負重前行」。

來自北京的水墨畫家馬文典，日前首次在洛杉磯開展。（記者張宏／攝影）

畫作在意廬會所展出，由加州 傳奇藝術品拍賣公司主辦，加州中國畫院、加州意廬會所協辦。 現場吸引藝術愛好者、收藏家和民眾欣賞。一名華人老先生，還把他收藏的幾幅馬文典畫作拿出展覽，他表示，很喜歡馬文典這種寫意、有趣的風格。