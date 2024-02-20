洛縣縣委唯一共和黨籍 巴格力求工作與生活平衡

巴格在就職縣委期間助力增加可負擔住房（受訪者提供）

已經兩屆擔任洛杉磯縣縣委的巴格，在目前五位縣委中，是唯一的共和黨人士。她對已取得的成就，一直保持謙虛態度；對她而言，作為民選官員最重要的是發現問題並解決問題，這也是她獲得民眾支持的原因之一。儘管政治生涯十分忙碌，巴格還能盡力平衡好工作與業餘生活，並讓平衡成為一種習慣。

巴格的公共服務職業生涯，開始於為前縣政委員Antonovich擔任實習生，此後一路晉升為他的首席副手，在2016年被選上洛縣 第五區的縣委，並於2020年再次當選。在就任期間，她致力於為洛縣帶來平衡和務實的視角，並為致力於提升民眾的生活品質。她不僅挑戰原有的治理遊民方式，使之更透明有效，還不斷增加心理健康等醫療保健資源。她與洛縣警局合作，增加對建設安全社區的投資 ，還助力增加可負擔住房。此外，她還投入環境保護、優化交通、關愛退伍軍人、保護兒童等項目。