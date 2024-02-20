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洛縣縣委唯一共和黨籍 巴格力求工作與生活平衡

記者劉子為/洛杉磯報導
巴格在就職縣委期間助力增加可負擔住房（受訪者提供）
巴格在就職縣委期間助力增加可負擔住房（受訪者提供）

已經兩屆擔任洛杉磯縣縣委的巴格，在目前五位縣委中，是唯一的共和黨人士。她對已取得的成就，一直保持謙虛態度；對她而言，作為民選官員最重要的是發現問題並解決問題，這也是她獲得民眾支持的原因之一。儘管政治生涯十分忙碌，巴格還能盡力平衡好工作與業餘生活，並讓平衡成為一種習慣。

巴格的公共服務職業生涯，開始於為前縣政委員Antonovich擔任實習生，此後一路晉升為他的首席副手，在2016年被選上洛縣第五區的縣委，並於2020年再次當選。在就任期間，她致力於為洛縣帶來平衡和務實的視角，並為致力於提升民眾的生活品質。她不僅挑戰原有的治理遊民方式，使之更透明有效，還不斷增加心理健康等醫療保健資源。她與洛縣警局合作，增加對建設安全社區的投資，還助力增加可負擔住房。此外，她還投入環境保護、優化交通、關愛退伍軍人、保護兒童等項目。

事務繁忙的巴格，每天生活開啟得比普通人早，她常年早上四點起床，在鍛鍊後開啟活力滿滿的工作行程。儘管忙碌，巴格會盡量做到工作與生活的平衡，她閒暇時間喜歡爬山，以此放鬆身心，也正是相同的原因，她疫情期間一直倡導擁有更多開放空間。同時，巴格很珍惜和朋友的相處時光，她很開心朋友們不會因為她是縣委而產生距離，一直親密無間。巴格還喜歡閱讀名人傳記，從生活中不斷汲取知識和新鮮視角。

巴格與洛縣警局合作，不斷增加對建設安全社區的投資（受訪者提供）
巴格與洛縣警局合作，不斷增加對建設安全社區的投資（受訪者提供）

洛縣 疫情 投資

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