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暴風雨受災戶 可申請稅務減免

記者趙健／洛杉磯市報導
專家提醒受災屋主，善用「不幸與災禍稅減免」減輕房產稅負擔。（取自Pexels.com）
專家提醒受災屋主，善用「不幸與災禍稅減免」減輕房產稅負擔。（取自Pexels.com）

近幾周，加州遭受一系列冬季風暴襲擊，導致部分民宅受到損壞。 專家提醒受災屋主，善用「不幸與災禍稅減免」（Misfortune & Calamity Tax Relief，簡稱M&C）減輕房產稅(Property Tax)負擔。

M&C是一項稅收減免計劃，目的在幫助受自然災害（如山崩、地震、洪水、火災等）或其他不幸事件影響的屋主度過難關。 該計劃通過重新評估受損房屋價值，降低房產稅稅基，以此減輕屋主的稅務負擔。 該項減免不僅適用於房屋，還包括屋內的固定設備、果園或其他農業樹木、飛機、船舶等。

洛杉磯縣估值官潘傑夫（Jeff Prang）提醒受災屋主不要錯過此項房產稅減免，盡快提出重新評估房屋價值的申請。在申請獲批後，屋主便可享有減免後的房產稅，直至房屋修復或重建完成。

值得註意的是，根據M&C規定，只有當受災房屋的損失超過1萬元時，屋主才有資格提出申請。此外，申請須在事故發生後的一年內提交。 更多關於M&C申請的資訊，可在洛杉磯縣估值官網站assessor.lacounty.gov/tax-relief/disaster-relief上查詢，或致電213-974-8658。

洛杉磯 加州 洪水

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