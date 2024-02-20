南加長者遭溢收費用18年 AOL退費5000元

很多人未細看銀行或信用卡明細，致荷包失血。(Pexels/ Miroshnichenko)

現年85歲的Marvin Braverman曾經是個作家與演員，現在則因長年病痛住進了洛杉磯 地區的一處長照中心。雖然他已經忘記何時開始訂閱「美國線上」（AOL）的服務，但AOL可從沒忘記跟他收費，18年下來合計超過5000元。

多年老友Marilyn Anderson說，AOL 2006年開始收每月12元的網路費，2016年漲為34元，2019年加到36.99元，還包括了Marvin Braverman從來不知道的網路安全方案。

Marilyn Anderson說，很多人都不會仔細看銀行或信用卡 明細，而Marvin Braverman進出醫院太多次，要他記得大大小小的事太難。不過Marvin Braverman得知她「查帳」後的結果後抱怨，AOL在搶他的生活費啊。

KTLA電視台說，這種行為不能說AOL違法或不道德，但確實很多公司都在占客戶的小便宜。當Marilyn Anderson一開始跟AOL追討時，AOL只願意給約兩個月的70元，然後加到六個月的200元，最多也只願給一年的400元。

但是當KTLA出面後，AOL改口願意全額退費，並稱他們一直積極地與客戶溝通，以便每個人都能對AOL的方案滿意。報導指出，AOL確實沒有義務要退費，因此願意全額退費值得讚許，但消費者也該注意自己應有的權利。

倡議團體Consumer Watchdog的負責人Jamie Court說，很多時候只是因為客戶以為是垃圾信，所以沒看就丟了或刪除，但是依照加州 法律，月費調整應該獲得客戶的書面同意，或是數位授權，如果沒有，公司就該退錢。