89歲作家周愚再度出版2本新書 各界好友送祝福

華人作家周愚。（記者朱敏梓/攝影）

北美洛杉磯 華文作家協會元老之一、現年89歲的作家周愚，近日出版其第21、22部作品，分別是人物傳記「墨濃情緣深」和散文集「鑽石的滋味」。18日下午，周愚新書發表會於蒙特利公園市蘭利中心舉行。發表會由北美洛杉磯華文作家協會主辦，協會各會員以及華人 社團代表、華裔社區領袖、印刷出版方世界日報洛杉磯社長于趾琴等出席，為周愚的新書發布會助陣。

周愚（右三）和好友們合影。（記者朱敏梓/攝影）

周愚介紹，「墨濃情緣深」是在他採訪30名南加 僑界知名人物之後所作，分為「序情」、「長情」、「念情」三輯，包含他為好友出書所寫的序、他和好友的長久友情、對往生朋友的紀念等。至於「鑽石的滋味」，周愚表示，他去年結婚60周年，也就是「鑽石婚」。他以此作為書名，在書中分享他有趣的旅遊經歷、濃厚的友情及親情、愛情，分為「萬里路」、「千載緣」、「一世情」三輯，共30篇。

周愚（前排左二）新書發表會來賓。（記者朱敏梓/攝影）

這兩本新作是由世界日報的「大家來寫書」活動為周愚印刷出版。周愚的文筆充滿真情實感，令人印象深刻；其高齡仍堅持創作的精神，更令人欽佩。北美洛杉磯華文作家協會會長張五星表示，周愚的作品，他一直都有拜讀，其文字沒有誇張的句子和辭藻，而是樸實真誠地描寫他的生活和人生經歷，為大家樹立榜樣，也希望更多人能像周愚一樣，創作出優秀作品。

新書印刷出版方、世界日報洛杉磯社長于趾琴為周愚送上祝賀。（記者朱敏梓/攝影）

在發表會上，北美洛杉磯華文作家協會成員李斌倫、陳十美等，南加州湖北同鄉會會長李宏建、蒙市前市長劉達強、陳李琬若、世界日報社長于趾琴等為周愚送上祝賀。幾位華人作家也講評他們認識的周愚、周愚的幽默以及他的兩本最新著作。

周愚說，他不僅熱愛寫作，業餘時間也愛跳交誼舞。在發表會上，周愚為大家獻上舞蹈，贏得熱烈掌聲。

周愚曾任中華民國前空軍上校飛官，退役後來美40餘年，熱心寫作。周愚還積極參與南加華人社團活動，曾擔任洛杉磯作協會長、洛杉磯榮光會會長及空軍大鵬聯誼會會長等職，周愚在美國、加拿大、台灣、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸發表作品300餘萬字，出書22部。他曾獲洛杉磯地區傑出華人成就獎、聯合報徵文報導文學首獎、中國文藝協會「五四」文學獎、中華民國建國百年徵文比賽第一名、北京中國文學雜誌小說一等獎。