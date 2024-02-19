南加珠寶店主遇搶鳴槍示警 2匪秒嚇跑

河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA電視台畫面）

南加 「零元購」現象愈發猖獗，近日，在河濱市（Riverside） Canyon Crest 鎮中心的一家珠寶店，就慘遭兩名竊賊「光顧」。他們砸碎店內展示櫃，並將商品洗劫一空，而店主使用一招，將兩名惡賊嚇跑。

視頻來源：@Genevacustomsjewelry、KTLA/ 記者朱敏梓後製

17日上午11時，兩名戴口罩 和連帽衫的劫匪跟隨一名顧客進入Geneva Jewelry珠寶店，並開始用錘子砸碎展示櫃，同時將商品裝入袋子中。

「他們若無其事地走進來，拿出錘子就開始砸搶」，員工Michaelangelo Torchia說，這真是太可怕了。

當嫌犯進入並開始砸碎展示櫃時，Torchia的父親，也是該店的店主，恰好在櫃檯工作。他走到後面房間，取出槍然後向地板開了幾槍。Torchia的父親說，搶匪聽到槍聲，立即奪門而逃。

店內的監視器畫面顯示，商店部分區域有多處彈孔。兩嫌在聽到槍響後，立刻落荒而逃，一名嫌犯因為跑得太急切，還摔倒在地。

有目擊者稱，嫌犯在搶劫前一直在該地區進行蹲點。Torchia補充說，儘管他的家人在搶劫後感到震驚，但他很慶幸沒有人受傷。

Torchia說，這不是他父親的店第一次被搶劫，在1992年的一次劫案中，父親甚至被綁在椅子上。

Torchia和其他受害者希望，那些因搶劫而被捕的人，會受到更嚴厲的懲罰。Torchia說，有些人被抓後，當天就可保釋出獄。

河濱市警局表示，這是新年以來，該市發生的第二起砸搶案。河濱市警局仍在尋找至少兩名在逃嫌犯。Geneva Jewelry珠寶店計劃於20日重新營業。