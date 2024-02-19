加州破獲零元購集團 亞馬遜赫見贓物販售

CHP與相關執法單位日前破獲一個橫跨21項零售竊盜行動，涉及800萬元被盜的美容產品。（CHP有組織零售犯罪特別小組）

KTLA 5電視台報導，加州 公路巡警局（CHP）與相關執法單位日前逮捕一名據信是加州犯罪集團首腦，並破獲一個橫跨加州21個縣的零售商 竊盜集團，涉及價值800萬元被盜的美容產品。

CHP官員表示，這名尚未透露姓名的集團首領據稱招募七名成員並支付他們費用，從加州Ulta Beauty等商店和其他零售店竊取產品，然後透過其位於亞馬遜（Amazon）商店，以大幅折扣售出。當局稱，這項耗資數百萬元的計畫已實施近十年。

這些竊案發生在加州各地，南加 州包括橙縣、洛縣、聖地牙哥、聖伯納汀諾、范杜拉等縣。加州司法廳、聯邦國土安全部與據美國郵政檢查服務處（U.S. Postal Inspection Service Facility）等單位也參與調查。

南加州Ulta商店發生230多起竊盜案後，CHP有組織零售犯罪特別小組（CHP Organized Retail Crime Task Force）於2023年8月參與調查，同年12月，他們在南加州多處逮補多人。

加州檢察長邦塔（Bonta）表示，目前有九人被指控，其中三人為非法經銷商、六人被指控在商店進行竊盜，一些罪行甚至遠至東岸。加州司法廳已提起140項與該行動相關的重大竊盜，有組織的零售竊盜、共謀和收受贓物等重罪指控。