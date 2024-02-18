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反仇亞人人有責 從華人做起

記者楊青╱洛杉磯報導
加州主計長余淑婷（左）向暑期青年領導訓練營的學生們介紹加州稅務情況。（亞美政聯提供）
加州主計長余淑婷（左）向暑期青年領導訓練營的學生們介紹加州稅務情況。（亞美政聯提供）

加州亞裔民權組織和華裔民選官員呼籲，反仇亞人人有責，亞裔和華人從自己做起。亞美政聯創辦人暨主席胡澤群表示，歧視任何時候都可能轉變和升級成暴力，所以獲得公眾的關注和援助非常重要。

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）譴責疫情期間多起華裔官員被質疑對美國忠誠度的事件，她本人就是受害人之一。她表示，這種對亞裔的刻板印象已經存在美國社會幾十年，如今不僅對華裔官員，甚至升級至針對美國華裔科學家群體。她介紹成立委員會對國會的立法條款進行審查，確保沒有歧視華人的條款。

胡澤群（Charlie Woo）表示，他本人1970年代移民美國，至今半個世紀，遭受的歧視一直沒有斷過。因為腿部殘疾長年坐在輪椅上，他當年在學校讀書時就受到一些同學的歧視，不僅是遭遇口頭和語言的欺負，甚至不止一次被人說「go back to your country」(回你自己的國家去)。

他表示，不少亞裔和華人都有類似的遭遇，很多人都是默默忍受，但現在大家知道，遭遇這種情況不能沉默，受害人並不孤單，所有正義的人都是你最強大的支持者。

他表示，歧視往往起於語言，一些人認為好玩，一些人則認爲沒有什麽發大不了，但語言的歧視往往會愈演愈烈，傷害不斷升級，甚至從口頭發展文字甚至肢體攻擊。

胡澤群表示，歧視任何時候都可能轉變和升級成暴力，所以獲得公眾的關注和援助非常重要。如果歧視的言行發生在公共地區，受害人應該通過尋求公眾關注和支援進行反擊。如果是單槍匹馬，首先要顧及自身安全，避免自己受到傷害。尤其是因為現在很多人帶槍，一旦爭端突起，非常危險。

南加州華人民權組織認為，疫情之後的亞裔和華人社區對社會議題的參與和發聲都有一定進步，很多華人改變了過去只掃門前雪的傳統，相互支持。而新一代華裔民選官員的成長，也正在各個層面上發揮作用，在華人和亞裔重大事件和議題中迅速形成輿論氣勢。

胡澤群表示，年輕一代的華人和亞裔參政人士非常關鍵。30多年來，亞美政聯通過暑期青少年領導訓練營和優秀青年專業人士項目，培訓了數百上千的亞裔行業精英，他們正在各個領域發揮重要作用，包括反仇亞議題。

洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪（Michael Gi-Hao Cheung）表示，洛杉磯縣數據顯示疫情之後仇亞事件和犯罪有所下降，但縣府的反仇亞熱線電話依然開放為公眾服務，民眾如果遇到仇恨事件或犯罪，除了報警，還可以撥打洛杉磯縣熱線211上報，會有相關部門跟進調查。如果民眾需要精神健康方面的關注，可以撥打洛杉磯縣熱線：1-800-854-7771，也會有專員提供幫助。

此外，美國華裔精神健康聯盟反仇亞心理援助熱線為800-881-8502，南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）普通話╱廣東話熱線電話為：800-520-2356。

亞美政聯小檔案

亞美政聯（The Center for Asian Americans United for Self Empowerment，簡稱CAUSE）是一個 501(c)(3) 非營利、無黨派、以社區為基礎的組織，其使命是透過無黨派選民培訓、教育以及領導力發展，全面提高亞裔的公平競爭力。

CAUSE1993年成立，由專業人士以及商業、社區和政治領袖組成，已成為全美獨特的無黨派亞太裔民權組織，專門致力於亞太裔公民事務和參政教育和亞裔青年領導人才培訓。 CAUSE總部位於大洛杉磯地區，影響力遍及整個加州。

加州眾議員方樹強（左一）和亞美政聯暑期青年領導訓練營探討加州社會議題。（亞美政聯...
加州眾議員方樹強（左一）和亞美政聯暑期青年領導訓練營探討加州社會議題。（亞美政聯提供）
加州眾議員羅達倫（左二）和社區探討反仇亞議題。（亞美政聯提供）
加州眾議員羅達倫（左二）和社區探討反仇亞議題。（亞美政聯提供）
前聯邦勞工部長、洛杉磯縣現任縣政委員蘇麗絲（前右五）拜會亞美政聯（CAUSE）團...
前聯邦勞工部長、洛杉磯縣現任縣政委員蘇麗絲（前右五）拜會亞美政聯（CAUSE）團隊。前輪椅者為亞美政聯創辦人及主席胡澤群。（亞美政聯提供）
亞美政聯暑期青年領導訓練營參訪加州議會，加州眾議員方樹強（右二）和李天明（右一）...
亞美政聯暑期青年領導訓練營參訪加州議會，加州眾議員方樹強（右二）和李天明（右一）介紹情況。（亞美政聯提供）

亞裔 歧視 華人

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