反仇亞人人有責 從華人做起

加州亞裔 民權組織和華裔民選官員呼籲,反仇亞人人有責,亞裔和華人 從自己做起。亞美政聯創辦人暨主席胡澤群表示,歧視 任何時候都可能轉變和升級成暴力,所以獲得公眾的關注和援助非常重要。

聯邦眾議員趙美心(Judy Chu)譴責疫情期間多起華裔官員被質疑對美國忠誠度的事件,她本人就是受害人之一。她表示,這種對亞裔的刻板印象已經存在美國社會幾十年,如今不僅對華裔官員,甚至升級至針對美國華裔科學家群體。她介紹成立委員會對國會的立法條款進行審查,確保沒有歧視華人的條款。

胡澤群(Charlie Woo)表示,他本人1970年代移民美國,至今半個世紀,遭受的歧視一直沒有斷過。因為腿部殘疾長年坐在輪椅上,他當年在學校讀書時就受到一些同學的歧視,不僅是遭遇口頭和語言的欺負,甚至不止一次被人說「go back to your country」(回你自己的國家去)。

他表示,不少亞裔和華人都有類似的遭遇,很多人都是默默忍受,但現在大家知道,遭遇這種情況不能沉默,受害人並不孤單,所有正義的人都是你最強大的支持者。

他表示,歧視往往起於語言,一些人認為好玩,一些人則認爲沒有什麽發大不了,但語言的歧視往往會愈演愈烈,傷害不斷升級,甚至從口頭發展文字甚至肢體攻擊。

胡澤群表示,歧視任何時候都可能轉變和升級成暴力,所以獲得公眾的關注和援助非常重要。如果歧視的言行發生在公共地區,受害人應該通過尋求公眾關注和支援進行反擊。如果是單槍匹馬,首先要顧及自身安全,避免自己受到傷害。尤其是因為現在很多人帶槍,一旦爭端突起,非常危險。

南加州華人民權組織認為,疫情之後的亞裔和華人社區對社會議題的參與和發聲都有一定進步,很多華人改變了過去只掃門前雪的傳統,相互支持。而新一代華裔民選官員的成長,也正在各個層面上發揮作用,在華人和亞裔重大事件和議題中迅速形成輿論氣勢。

胡澤群表示,年輕一代的華人和亞裔參政人士非常關鍵。30多年來,亞美政聯通過暑期青少年領導訓練營和優秀青年專業人士項目,培訓了數百上千的亞裔行業精英,他們正在各個領域發揮重要作用,包括反仇亞議題。

洛杉磯縣人際關係委員會委員張自豪(Michael Gi-Hao Cheung)表示,洛杉磯縣數據顯示疫情之後仇亞事件和犯罪有所下降,但縣府的反仇亞熱線電話依然開放為公眾服務,民眾如果遇到仇恨事件或犯罪,除了報警,還可以撥打洛杉磯縣熱線211上報,會有相關部門跟進調查。如果民眾需要精神健康方面的關注,可以撥打洛杉磯縣熱線:1-800-854-7771,也會有專員提供幫助。

此外,美國華裔精神健康聯盟反仇亞心理援助熱線為800-881-8502,南加州亞美公義促進中心(AJSOCAL)普通話╱廣東話熱線電話為:800-520-2356。

亞美政聯小檔案

亞美政聯(The Center for Asian Americans United for Self Empowerment,簡稱CAUSE)是一個 501(c)(3) 非營利、無黨派、以社區為基礎的組織,其使命是透過無黨派選民培訓、教育以及領導力發展,全面提高亞裔的公平競爭力。