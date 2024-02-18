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仇恨犯罪 疫情後仍然存在

記者楊青╱洛杉磯報導

疫情三年期間井噴式出現的反亞裔仇恨犯罪，隨著疫情過去逐漸平靜。南加州亞裔民權組織指出，針對某個族裔的仇恨和歧視並未因疫情過去和數字減少而消失，亞裔和華人社區應警鐘長鳴，莫讓悲劇再次發生。

亞美政聯（CAUSE）主席胡澤群（Charlie Woo）表示，針對族裔的歧視甚至仇恨犯罪一直存在，並非只是疫情期間發生的新鮮議題，也不會因爲疫情過去而消失，但很多時候由於種種原因，人們一直在容忍當中，乃至於歧視愈演愈烈，最終在某些特殊議題或階段爆發出來，人們才不得不發聲。

統計數字顯示，2020年美國針對亞裔的仇恨犯罪激增149%，2021年仇亞犯罪激增339%。胡澤群表示，全美針對亞裔的仇恨犯罪疫情三年中達到史無前例的高峰，各地針對亞裔和華人，尤其是年長亞裔的攻擊報告不斷傳出，很多視頻怵目驚心。民眾對族裔歧視有不同的反應，有的容忍不作聲，有的憑一己之力反抗，疫情期間的仇亞犯罪甚囂塵上，最終引起社會的關注。他認為，亞裔媒體在將仇亞議題推向全社會，起到了關鍵作用。

胡澤群表示，疫情之前，半數的美國人不相信有針對亞裔的歧視和仇恨犯罪存在，包括亞裔社區自己，也認為自己社區還不錯，沒有什麼特別問題，不需要特別幫助。但疫情期間情況發生很大改變，三分之二的美國人認為確實存在針對亞裔和華裔的歧視和仇恨犯罪，亞裔民權組織也聯合起來發出呼籲，政府部門也開始關注，加州政府史無前例撥出專款，幫助亞裔社區加強反仇恨犯罪的宣傳和覺醒。

「不幸的是，人們的記憶往往是短暫的，包括仇恨犯罪」，胡澤群表示，現在應該是亞裔社區對仇亞議題進行反思的好時候。疫情期間的情況讓全國和加州都注意到仇亞的存在，隨著疫情過去，仇亞犯罪活動減緩，人們開始關注其他的議題，但亞裔社區必須記住，歧視和仇亞並未消失。

他認為，華人和亞裔社區應該充分利用社會關注的最佳時間點，更加團結和強大。仇恨犯罪不單是受害者的事，而是所有華人和亞裔的事，唇亡齒寒，如果不遏制仇亞犯罪的種子，每個亞裔都可能成為下一波受害者。

亞裔 疫情 仇恨犯罪

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