密謀射殺5同學 南加高中生持槍照曝光

南加高中生維拉斯諾密謀射殺五同學，警方公布其持長槍自拍照。（Ontario Police Department提供）

警方於2月16日進一步公布，18歲的安大略基督教高中（Ontario Christian HS）學生維拉斯諾（Sebastian Bailey Villaseñor）密謀射殺五名同學，並揭露一些最新資訊以及嫌犯曾拍攝的照片。

安大略警察局（Ontario Police Department）局長洛倫茨（Michael Lorenz) 表示，嫌犯「非常關注校園槍擊 事件」，尤其是1999年4月20日發生在科羅拉多州 州哥倫拜恩高中（Columbine High）的屠殺事件，該事件導致包括兩名槍手在內的15人死亡，他計畫將襲擊事件定在哥倫拜恩高中屠殺案25周年紀念日。洛倫茲說，五名同學包括4名女孩和1名男孩共成為他的襲擊目標，因為維拉斯諾與他們進行了「社交互動」。

此外，一名檢察官表示，維拉斯諾不喜歡少數族裔和 LGBTQ + 族群，他也將這些群體置於危險之中。局長說維拉斯諾很難發展人際關係。

警察局公布了一些照片，稱這些照片是維拉斯諾拍攝的，照片中他拿著步槍和刀。為了保護調查結果，警長拒絕透露這些照片的拍攝地點。

洛倫茲說，維拉斯諾為攻擊所做的準備工作，包括繪製警察局和學校之間的距離，以估計（警方）反應時間。

洛倫茨說，維拉斯諾曾接觸過他父親的武器，調查人員從他們位於東谷的家中繳獲了七支步槍、三把手槍、一把霰彈槍和1000多發子彈。聖伯納汀諾縣地方檢察官辦公室（San Bernardino County District Attorney's Office）表示，這位父親並未受到調查。

本周四，公設律師亞瑟·本納（Arthur Benner II）代表維拉斯諾對五項謀殺未遂罪名和一項未遂刑事威脅罪名提出了無罪抗辯。但退庭後，被告還押不得保釋。下一次法庭聽證會定於2月20日在庫卡蒙加牧場（Rancho Cucamonga）舉行。